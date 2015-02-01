به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر صبح امروز یک شنبه 12 بهمن ماه با حضور مجید ملانوروزی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد و مجتبی آقایی مدیر کل این جشنواره در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و در بخش پایانی این نشست که به سوالات خبرنگاران اختصاص یافت، مجید ملانوروزی در پاسخ به سوال مهر درباره وعده برگزاری «بی ینال تهران» به شکل بین المللی و اضافه شدن این رویداد به سایر رویدادهای تجسمی مثل بی ینال های تخصصی، جشنواره هنرهای تجسمی فجر و همچنین وعده برگزاری حراج بین المللی کیش (که سازوکار آنها فراهم نیست) و امکان ادغام طرح «بی ینال تهران» با جشنواره هنرهای تجسمی فجر به شکل بین المللی و در اندازه یک رویداد بزرگ جهانی توضیح داد: ما از ابتدا نگاه مثبتی به جشنواره هنرهای تجسمی فجر در طول سالهای گذشته نداشتیم چون در اندازه یک جشنواره دانشجویی برگزار می شد، بنابراین جلسات بسیاری برای تغییر رویکرد این جشنواره و ارتقای درجه کیفی آن برگزار کردیم و جلساتی را با مسئولان انجمن های مختلف داشتیم که به شکل شتابزده نیز انجام نشد.

ابراز امیدواری برای برگزاری «بی ینال تهران»/ دوسالانه ها و جشنواره فجر متوقف نمی شوند

ملانوروزی با تأکید بر ورود ایران در بی ینال های بزرگ جهانی بیان کرد: نگاه ما این است که بتوانیم وارد جریان بی ینال های بزرگ جهانی شویم، چرا که در حال حاضر 130 بی ینال بزرگ در دنیا برگزار می شود که به نام شهرهای مختلف است مثل بی ینال بال سوییس، بی ینال ونیز، بی ینال شانگهای و ... که ما هم می توانیم بی ینال تهران را داشته باشیم و تلاش ما این است که به سمت این جریان حرکت کنیم و منظور این نبود که از سال آینده برگزاری دوسالانه های تخصصی متوقف شده و بی ینال تهران را برگزار می کنیم.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران به طرح انجمن نقاشان با موضوع «بی ینال هنر ایران» اشاره کرد و افزود: انجمن نقاشان طرح خوبی را در زمینه برگزاری این بی ینال به ما ارائه کرده است که ما از آنها تشکر می کنیم اما این گونه نیست که مجری آن نیز انجمن نقاشان باشد چرا که برای برگزاری این بی ینال باید یک بنیاد هنری تشکیل شود که شامل همه انجمن ها باشد.

ممکن است جشنواره هنرهای تجسمی فجر جای خود را به بی ینال تهران بدهد/ سنگ بزرگ برنداشته ایم

وی افزود: ما هم رویکرد بومی و ملی خود را می خواهیم داشته باشیم و هم این که خوانش معاصر را در مورد توجه قرار دهیم و بنابراین به جشنواره های ملی خود نیازمندیم با این حال ممکن است که جشنواره هنرهای تجسمی فجر جای خود را به بی ینال تهران بدهد.

ملانوروزی تأکید کرد که ما سنگ بزرگی برنداشته ایم و تا زمانی که این بی ینال تهران برگزار نشود، برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر و بی ینال های تخصصی به قوت خود باقی است.

او در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره تغییر شکل برگزاری این جشنواره در سالهای آینده و عنوان بین المللی بودن آن توضیح داد: تا زمانی که ما مسئولیت آن را بر عهده داریم به همین شکل ادامه می یابد و البته کاستی های آن را رفع خواهیم کرد. برای بخش بین المللی هم فکر می کنم اگر هر سال یک رشته هنری را بین المللی برگزار کنیم بهتر است.

انتخاب هنرمندان تقدیری در جشنواره تجسمی فجر با انجمن هاست

در جواب به سوالی درباره چگونگی انتخاب هنرمندان برای تقدیر در مراسم اختتامیه این جشنواره توضیح داد: انتخاب این هنرمندان با انجمن های تخصصی آنهاست و البته از چند مرکز هنری دیگر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کمک های مشورتی گرفته می شود.

مجتبی آقایی دبیر هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز در تکمیل این سخنان یادآور شد: انتخاب این افراد بر اساس مولفه هایی خواهد بود به طور مثال کسانی که در دوره های گذشته معرفی شده اند، در این دوره نخواهند بود، همچنین این هنرمندان باید حداقل یک دهه فعالیت هنری تأثیرگذار داشته باشند و سن آنها نیز کمتر از 35 سال نباشد که این ویژگی ها برای دریافت این نشان و همچنین مدرک درجه یک هنری باید مورد توجه انجمن ها در انتخاب هنرمندان قرار بگیرد.

وجه بین المللی جشنواره تجسمی فجر نیاز به تعریف و بازنگری دارد

آقایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره عنوان بین المللی بودن این جشنواره توضیح داد: ما علاقه مندیم که این جشنواره شکل المپیاد هنری را در کشور پیدا کند اما به هر حال آنچه در دستور کار ماست این است که این رویداد باید رویکرد و سیاست های مشخصی را دنبال کند و همچنین وجه تمایز آن با دوسالانه ها نیز روشن باشد. درباره بین المللی بودن این رویداد نیز باید آن را درست تعریف کنیم، با توجه به مدت زمان اندکی که در اختیار داشتیم نتوانستیم در همه رشته ها به بین المللی بودن آن فکر کنیم ضمن این که در برخی رشته ها مثل حجم و نقاشی نیز محدودیت هایی از این نظر وجود دارد. با این حال نمایشگاهی که با عنوان «جهان عاری از خشونت» در کنار این جشنواره در فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد، شامل آثار گرافیست های 35 کشور جهان است که پیش از این نیز به نمایش درآمده است و در این حاشیه برگزاری جشنواره تجسمی فجر نیز شاهد نمایش این آثار خواهیم بود.

وی تأکید کرد: برای عنوان بین المللی این جشنواره باید تعیین تکلیف کرد که آیا برای آن برنامه ریزی کنیم و یا آن که به شکل ملی آن را ادامه دهیم.

مجید ملانوروزی نیز در پاسخ به سوالی درباره رقابتی نبودن این جشنواره و بی انگیزگی هنرمندان برای مشارکت در آن یادآور شد: اگر تلاش کنیم که این جشنواره صاحب اعتباری شود و پرقدرت برگزار شود، هنرمندان برای شرکت در آن انگیزه لازم را خواهند داشت.

وی درباره بخش بین المللی هم توضیح داد: برخی از هنرهای ما مثل نگارگری و خوشنویسی ملی است ولی در برخی رشته ها مثل تصویرگری، کاریکاتور و عکس می توان به شکل بین المللی آن را برگزار کرد و بخش نقاشی و حجم نیز هنوز این امکان فراهم نیست.

مجید ملانوروزی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری درباره بودجه این جشنواره بیان کرد: بودجه امسال ما تغییری نکرده است، سال قبل یک میلیارد تومان هزینه جشنواره شده بود و امسال هم همین حدود خواهد بود.

وی درباره حضور نداشتن دو انجمن نقاشان و خوشنویسان در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز پاسخ داد: ما از همه انجمن های هنری دعوت به مشارکت کردیم که انجمن نقاشان ابتدا پذیرفت ولی بعد از مدتی اعلام انصراف کرد و دلیل آن بر ما مشخص نشد و دلیلی هم وجود ندارد که حتماً همه انجمن ها با ما همکاری داشته باشند، انجمن خوشنویسان نیز به دلیل وجود دو انجمن و تفریقی که میان این دو وجود دارد، سعی کردیم که از هر دو انجمن کمک بگیریم و آثاری را از هنرمندان مختلف این دو انجمن که معرفی شدند، به نمایش می گذاریم. بخش نقاشی نیز به شکل کیوریتوری و با آثاری از اعضای انجمن نقاشان برگزار می شود.

بخش فیلم های مستند را باید در جشنواره فیلم فجر دنبال کنیم

ملانوروزی درباره حذف بخش فیلم های مستند از جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز توضیح داد: بخش فیلم به هنرهای تجسمی مربوط نمی شود و باید تلاش کنیم که این بخش در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گیرد.

رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره تجسمی فجر

این مدیر هنری در بخش پایانی این نشست درباره طرح بی ینال تهران توضیح داد: این طرح هنوز خیلی خام است اما هنر کشور ما این استعداد را دارد که بتواند بی ینالی جهانی داشته باشد که جزء 10 بی ینال برتر دنیا باشد و ما امیدواریم که بتوانیم با حمایت بخش خصوصی وارد این حوزه شویم و بی ینال تهران را برگزار کنیم اما با این حال دوسالانه ها و سایر رویدادها تعطیل نخواهند شد.

در پایان این مراسم نیز از پوستر این جشنواره که طراحی آن را رحیمی گرافیست موزه هنرهای معاصر تهران برعهده داشته است، رونمایی شد.