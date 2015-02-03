ذوب آهن اردبیل همچنان اسیر بی تدبیری/اعتراض کارگرانی که حقوق نمی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض و تجمع مجدد بیش از ۵۰ نفر از کارگران ذوب آهن اردبیل مقابل استانداری اردبیل طی روز گذشته درد قصه یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی آهن و فولاد را زنده کرد. دردی که نه مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی آن است و نه در پیچ و تاب تحصن های هفتگی کارگران پاسخی مطلوب به خود می گیرد.

گره چند ساله این واحد تولیدی در حالی به هیچ دندانی گشوده نمی شود که از ابتدای امسال طرح رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی راکد و مشکل دار استان در دستور کار قرار گرفته و بخش صنعت و معدن تشکیل جلسات هفتگی خود به ویژه با واحدهای تولیدی شاخص استان را به عنوان طرح مقبولی از اقدامات حمایتی واحدهای تولیدی رسانه ای کرده است.

«مسئولان فقط یک ماه بدون حقوق زندگی کنند»

کارگران مقابل استانداری اردبیل ناامید از اعتراضات پی در پی خود می گویند هشت ماه و ۱۵ روز است حقوق نگرفته اند. اغلب خانواده ای دارند که چشم انتظار تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند. علاوه بر این عیدی سال قبل طلب کارگران از کارخانه است و از ابتدای امسال نیز که فقط ۱.۵ ماه از آن باقی مانده فقط حقوق دو ماه خود را دریافت کرده اند.

این قصه ۲۵۰ کارگر کارخانه ذوب آهن است که هیچکدام حقوق نمی گیرند و ماه ها است بدون دستمزد در یک واحد تولیدی که سه شیفت فعال است مشغول بکارند.

می گویند مسئولانی که حتی وقت یک ملاقات به ما نمی دهند بیایند یک ماه بدون حقوق زندگی کنند تا طعم نداری را بچشند.

با این وجود در استانداری اردبیل در تمامی مراجعات و تحصن ها به روی کارگران بسته بوده و هیچ مسئولی ضروری ندانسته پاسخگوی مطالبه این کارگران باشد.

با این اوصاف بازدیدهای مداوم از واحدهای تولیدی از سوی دستگاه های متولی و اخبار حمایتی اتاق بازرگانی اردبیل از واحدهای تولیدی در نگاه این کارگران حرکتی نمادین بیش نیست.

پیشنهاد اداره کار و اخراج ۴۰ کارگر به دلیل اعتراض

در این میان پیشنهاد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل برای رفع این مشکل قابل توجه است. بر اساس این پیشنهاد تعدادی کارگر نسبت به عدم پرداخت حقوق اعتراض می کنند. نزدیک ۴۰ نفر به دلیل این اعتراض از کار بیکار می شوند.

کارگران باقی مانده می گویند اگر از کارخانه خارج شویم ترک کار است و بیمه بیکاری و سایر تسهیلات شامل حال ما نمی شود. مگر چقدر درمی آوریم که حقمان را ندهند.

به گفته یکی از کارگران هر کارگر نزدیک ۲۰۰ میلیون ریال از کارخانه طلب دارد که سر جمع نزدیک ۵۰ میلیارد ریال لازم است تا تمام بدهی کارگران تسویه شود.

کارگران طی ماه های اخیر حتی هزینه ایاب ذهاب هم نمی گیرند. هر کس با خودرو خود یا دیگری سر کار حاضر می شود.

فروش کارخانه برای پرداخت حقوق کارگران

یکی از کارگران می گوید آقای مدیر گفته کارخانه را می فروشم طلبتان را می دهم. موضوعی که نه تنها از سوی هیچ یک از مسئولان مرتبط استانی طرح نشده بلکه هیچ کجا اشاره ای به فروش کارخانه ذوب آهن اردبیل شنیده نمی شود.

کارگران چندان امیدوار به این وعده نیستند و می گویند وقتی از خود استان هم جواب نگرفتیم می رویم مقابل مجلس تحصن کنیم شاید کسی به حرف ما گوش دهد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اردبیل در این خصوص طی اواسط اسفندماه گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اذعان به تولید بالغ بر ۶۴۵ هزار تن انواع میلگرد در این واحد اضافه کرده بود که از این میزان تنها ۱۲ هزار تن به عراق صادر شده و بقیه به بازارهای داخلی ارسال شده است.

تقی بهرامی مهمترین مشکل این واحد را در بخش صادرات و سرمایه در گردش عنوان کرده و اعلام داشته بود که با کشورهای اروپایی از جمله دانمارک قراردادهایی داشتیم که به دلیل مشکلات، امکان صادرات به این کشورها فراهم نشد.

وی با اشاره به انتقادهای مطرح شده در خصوص دیرکرد در پرداخت حقوق کارگران و فعالیت ضعیف این شرکت، از کارشکنی برخی در پرداخت تسهیلات این واحد برای ایجاد فاز دوم انتقاد کرده و با اشاره به نامه یکی از مدیران سابق استان به منظور جلوگیری از پرداخت تسهیلات کارخانه ذوب آهن از سوی بانک، توپ را به زمین دیگران انداخته بود.

مشکل ذوب آهن اردبیل مدیریتی است

این اظهارات در حالی است که نماینده فعلی اردبیل در مجلس شورای اسلامی در مقابل سوال یک خبرنگار که پرسیده بود "مشکل شما با مدیریت ذوب آهن اردبیل چیست" پاسخ داد بنده مشکلی ندارم فقط بیایند بگویند هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات که از دولت گرفته اند کجا هزینه کرده اند.

منصور حقیقت پور با بیان اینکه این تسهیلات به نظر نمی رسد در خود کارخانه هزینه شده باشد خواستار شفاف سازی مسائل مالی این واحد تولیدی شد.

طی هفته گذشته یکی دیگر از نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی از این واحد تولیدی بازدید کرد و مشکل اصلی را مدیریتی خواند.

مصطفی افضلی فرد علت بازدید خود را اعتراض کارگران به وضعیت فعالیت کارخانه و نامه درخواست آنها مبنی بر رسیدگی به مشکلات‌ آن عنوان کرد و گفت: این واحد تولیدی هزار میلیارد ریال بدهی دارد و بررسی ها نشان می دهد هم از منظر حقوقی و هم از منظر توسعه مشکل دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک صادرات با ۱۰ میلیون یورو حاضر به مشارکت در توسعه بخش ذوب این کارخانه شده و قرار است طی هفته های آتی با مسئولان این بانک گفتگو کنیم.

افضلی فرد یکی از عمده چالش های استان را یکی بودن سرمایه گذار و مدیر واحد تولیدی دانست و گفت: سرمایه گذار هر چند می تواند نقش فعال و مثبت عمل کند اما الزاما نمی تواند مدیر خوبی باشد.

وی تاکید دارد که مشکل کارخانه ذوب آهن در بخش مدیریت نیز به این موضوع بر می گردد و برخی مشکلات این واحد تولیدی به ضعف مدیریتی مرتبط است.

«بازدید تبلیغاتی برای ما نان نمی شود»

این نماینده عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت هشت ماه متوالی را زمینه ساز آسیب برای این افراد و خانواده هایشان دانست و افزود: این اجحاف در حق کارگران باید جبران شود و مشکل پرداختی ها در فرصت کوتاهی رفع شود.

با این وجود کارگران می گویند این بازدیدهای تبلیغاتی برای ما حقوق نمی شود و به جای تزریق ۱۰ میلیون یورو ۱۰ میلیارد تومان جور کنند که ما جواب زن و بچه خود را بدهیم.

به نظر می رسد تدبیر هیچ نهاد مسئولی تاثیر گذار و کارساز نبوده است و طی دو سال گذشته هیچ نهاد مسئولی نتوانسته التهاب این کارخانه را بخواباند و جوابگوی کارگران باشد.