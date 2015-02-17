جوابیه استانداری اردبیل در مورد توضیح مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن ارسالی استانداری اردبیل درباره توضیح مهر در مورد اطلاعات گزارش «ذوب آهن اردبیل همچنان اسیر بی تدبیری / اعتراض کارگرانی که حقوق نمی گیرند» آمده است: بازگشت به توضیح آن دفتر در ذیل پاسخ این اداره کل به خبر مرتبط با کارگران زحمت کش کارخانه نورد ( ذوب آهن) اردبیل که با شناسه 2493735 در سایت خبرگزاری درج گردیده، یک بار دیگر تاکید می نماید به رغم ادعای مطروح به نقل از برخی از کارگران واحد تولیدی موصوف، نماینده کارگران یاد شده با معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مدیر کل محترم دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری دیدار و به طرح خواسته های خویش پرداخته اند.