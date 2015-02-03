توان موشکی ایران مورد بحث در مذاکرات 1+5 با تهران بوده و هست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس نیوز، «جن ساکی» با اعلام این مطلب در ادامه گفت: همانطور که پیش از این نیز گفته ایم برنامه موشکی ایران موضوعی است که تهدیدی خطرناک را برای منطقه بوجود آورده و ما به دقت آن را زیر نظر داریم. ما نگرانی های بلندمدت خود را درباره توسعه توان موشکی ایران با جامعه جهانی در میان گذاشته ایم؛ موردی که موجب صدور قطعنامه هایی در شورای امنیت سازمان ملل در مورد فعالیت های حساس تکثیر سلاح ایران شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در ادامه گفت: توانایی ساخت موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک های هسته ای را دارند بخشی از مذاکرات در حال انجام ایران و کشورهای 1+5 است. این موضوع پیش از این مورد بحث قرار گرفته و مجددا به عنوان بخشی از مذاکرات مورد بررسی قرار می گیرد.

جن ساکی که در جلسه هفتگی پرسش به خبرنگاران سخن می گفت از پاسخ دادن به سوالی در این خصوص که برنامه موشکی ایران را با فعالیت های کره شمالی مقایسه کرده و بواسطه آن احتمال اعمال تحریم هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران بوجود می آورد خودداری کرد.