کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح کتابیار تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با هدف تلاش برای حمایت از کتابخوانان و همراهی و همدلی با شهروندان کتابخوان تبریزی برگزار می شود.

رویداد بزرگ «کتابیار» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از کتابخوانی، به همت شهرداری تبریز و توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، همراهی شورای اسلامی شهر، اتحادیه کتابفروشان و نهادهای فرهنگی، از ۲۷ شهریورماه، همزمان با روز شعر و ادب فارسی، تا ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود.

براساس دبیرخانه این رویداد ، کتابفروشی های بانک کتاب، دهخدا، کتاب سرو، سفیر دانش، کتابسرای مولی، کتاب سپهر، کتاب علامه، انتشارات شایسته، کتاب حامد، ایوازه، کتاب الف، انتشارات یاران، کتابسرای دریا، اختر، ارک ، خانه کتاب و کتاب کاف در این طرح حضور دارند.

ثبت‌نام و تکمیل فرم شرکت در این طرح از چهاردهم تا نوزدهم شهریورماه از طریق سامانه ketabyartabriz.ir انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.