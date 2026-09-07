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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح کتابیار تبریز معرفی شدند

کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح کتابیار تبریز معرفی شدند

تبریز- اسامی هفده کتابفروشی های حاضر در رویداد بزرگ فرهنگی کتابیار تبریز که در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها و به همت شهرداری تبریز برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح با هدف تلاش برای حمایت از کتابخوانان و همراهی و همدلی با شهروندان کتابخوان تبریزی برگزار می شود.

رویداد بزرگ «کتابیار» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از کتابخوانی، به همت شهرداری تبریز و توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، همراهی شورای اسلامی شهر، اتحادیه کتابفروشان و نهادهای فرهنگی، از ۲۷ شهریورماه، همزمان با روز شعر و ادب فارسی، تا ۱۰ مهرماه برگزار می‌شود.

براساس دبیرخانه این رویداد ، کتابفروشی های بانک کتاب، دهخدا، کتاب سرو، سفیر دانش، کتابسرای مولی، کتاب سپهر، کتاب علامه، انتشارات شایسته، کتاب حامد، ایوازه، کتاب الف، انتشارات یاران، کتابسرای دریا، اختر، ارک ، خانه کتاب و کتاب کاف در این طرح حضور دارند.

ثبت‌نام و تکمیل فرم شرکت در این طرح از چهاردهم تا نوزدهم شهریورماه از طریق سامانه ketabyartabriz.ir انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح کتابیار تبریز معرفی شدند

کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح کتابیار تبریز معرفی شدند

کد مطلب 6940431

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