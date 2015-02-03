روسیه در پی انجام رزمایش با کره شمالی و کوبا است

به گزارش خبرگزاری مهر، آی بی تایمز در گزارشی نوشت روسیه در پی انجام رزمایش مشترک با کره شمالی و کوبا در پاسخ به تحریم های یکجانبه غرب علیه مسکو و تعلیق عضویت مسکو در نشست گروه هشت است.

«والری گراسیموف» رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه در نشستی با حضور «سرگئی شویگو» وزیر دفاع و روسای تمام شاخه‌ های نظامی روسیه با اشاره به آغاز مذاکرات با نیروهای مسلح برزیل، ویتنام، کوبا و کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش خطوط ارتباطی فرماندهی مرکزی ارتش خبر داد.

وی افزود روسیه مصمم به انجام رزمایش های دریایی و هوایی مشترک با کره شمالی و کوبا علاوه بر رزمایش های زمینی است.

این رسانه غربی در ادامه می نویسد روابط میان روسیه و آمریکا به پایین ترین سطح خود از زمان جنگ سرد رسیده است و کاخ کرملین در پی جلب حمایت شماری از همپیمانان خود است.