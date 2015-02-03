به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با اعلام متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، از کاهش قیمت 2 قلم کالا در هفته مورد بررسی نسبت به هفته مشابه ماه قبل خبر داد. همچنین قیمت 5 قلم افزایش و 4 قلم نیز ثابت مانده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۳/. درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۲/. درصد کاهش یافت و شانه ای ۸۳۰۰۰ الی ۱۰۵۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل ۱/. درصد افزایش ولی قیمت برنج داخله درجه دو ۱/. درصد کاهش داشت. بهای برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود. در گروه حبوب قیمت نخود و لوبیا چشم بلبلی بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین ۱/. درصد تا ۵/. درصد کاهش یافت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین، انار و انگور عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز تخم لبنان معادل ۴/. درصد، سیب زرد تخم لبنان۱/. درصد و انگور ۷/. درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۷ درصد تا ۱۰.۸ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگ ثابت بود. بهای خیار معادل ۶.۸ درصد و لوبیا سبز ۲.۹ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۵/. درصد تا ۶.۲ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت مرغ معادل ۱۲/. درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود. قیمت شکر معادل ۲/. درصد افزایش داشت.

بر پایه این گزارش، قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 11 درصد، برنج 5.9 درصد، حبوبات 2.1 درصد، میوه های تازه 57.2 درصد، گوشت قرمز 4.4 درصد، گوشت مرغ 0.8 درصد، قند و شکر 4.6 درصد و چای نیز 9.5 درصد افزایش یافته است.

در این گروه، قیمت روغن نباتی 0.2 درصد، سبزی های تازه 8.4 درصد و تخم مرغ نیز 4.3 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.