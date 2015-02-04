ثبت روزانه ۳۰هزار تماس با پلیس تهران/ جزئیات سامانه پیامکی ۱۱۰۱۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح چهارشنبه همزمان با افتتاح سامانه پیامکی فوریت های پلیسی به شماره ۱۱۰۱۱۰ با مثبت ارزیابی کردن عملکرد این سامانه در اجرای برنامه های پلیسی و انجام عملیات های گوناگون گفت: تعامل بیشتر با شهروندان و قرار گرفتن در جریان همه امورات انتظامی و نظامی در سطح شهر و همچنین مشاوره انتظامی، خانوادگی و حقوقی از جمله برنامه های این سامانه است.

وی با اشاره به حضور افراد تحصیلکرده اعم از کارشناسان حقوقی، خانوادگی، روانشناس و روانکاو به عنوان مشاور در سامانه ۱۱۰ گفت: فراهم آوردن زیرساخت هایی برای استفاده هرچه بیشتر شهروندان از دستاوردهای مشاوره ای و خدماتی این سامانه در دستور کار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار دارد.

ساجدی نیا گفت: با آغاز بکار سامانه پیامکی بخش بیشتری از شهروندان موفق به استفاده از خدمات و برنامه های اجتماعی این سامانه قرار خواهند گرفت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: مواردی داشتیم که شهروندان با ورود سارق و یا وقوع تصادف امکان گفتگو نداشتند از این رو کارشناسان ما در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ راه‌اندازی سامانه ۱۱۰۱۱۰ را اجرایی کردند تا علاوه بر همه شهروندان افراد ناشنوا نیز بتوانند از فعالیت‌های این سامانه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه اورژانس تهران و آتش‌نشانی مجهز به سامانه پیامکی نیستند، گفت: پلیس تهران بزرگ اعلام آمادگی می‌کند که مسائل مربوط به این دو حوزه را نیز از طریق پیامک اعلام رسیدگی کند.

سردار ساجدی‌نیا درباره زبان مورد استفاده برای تایپ پیامک گفت: شهروندان می‌توانند هم از زبان فارسی و هم از زبان انگلیسی برای ارسال پیامک استفاده کنند فقط آدرس دقیق و نوع اتفاق نیز باید در پیامک قید شود.

وی در مورد مزاحمت‌های احتمالی از طریق سامانه پیامکی ۱۱۰۱۱۰ نیز گفت: این سامانه یک سامانه فوریتی است اما اگر مزاحمتی صورت بگیرد درست مانند مزاحمت‌های تلفنی که با سامانه ۱۱۰ برقرار می‌شود افراد خاطی شناسایی و مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

ساجدی‌نیا با اشاره به اینکه ۹۹ درصد مزاحمت‌های تلفنی سامانه ۱۱۰ مورد پیگرد قضایی گرفته‌اند افزود: شهروندان در صورت امکان در موقع بروز حوادث با سامانه ۱۱۰ تماس گرفته و از ارسال پیامک بی‌مورد به سامانه ۱۱۰۱۱۰ خودداری کنند.

ساجدی‌نیا میانگین حضور پلیس در صحنه را ۷ دقیقه اعلام کرد و گفت: در مورد چگونگی سنجش صحت پیامک‌های ارسالی کارشناسان ۱۱۰ درست مثل تماس‌های گفتاری حمل را بر صحت وقوع ماجرا می‌گذارند و حتما به آدرس اعلام شده عملیاتی اعزام می‌کنند.

بنا بر این گزارش، سامانه پیامکی ۱۱۰۱۱۰ صبح امروز آغاز به کار کرد.