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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۵

رونق خرید و فروش آپارتمان‌های کوچک؛

نرخ آپارتمان‌های زیر ۴۰ متر در پایتخت

نرخ آپارتمان‌های زیر ۴۰ متر در پایتخت

در حال حاضر خرید و فروش آپارتمان‌های کوچک در شهر تهران رونق بیشتری به نسبت دیگر آپارتمان‌ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر آپارتمان‌های کوچک در شهر تهران به نسبت منطقه با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند و تمایل بیشتری برای خرید این آپارتمان‌های کوچک وجود دارد.

براین اساس، نرخ آپارتمان‌های کمتر از ۴۰ متر در پایتخت به این شرح است:

متراژسال ساختقیمتمنطقه
۴۰ متری با انباریهشت ساله۱۳۸ میلیون تومان۴۵ متری رسالت
۴۰ متری با امکاناتنوساز۱۳۵ میلیون تومانپیروزی پاسدارگمنام
۳۵ متری با انباری۱۲ ساله۸۴ میلیون تومانجیحون حسام الدین
۴۰ متری با پارکینگنوساز۱۱۰ میلیون تومانقزوین عیوض خانی
۳۵ مترینوساز۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانخوش دامپزشکی
۳۰ مترینوساز۱۱۰ میلیون تومانجانبازان غربی
۳۸ مترینوساز۱۳۰ میلیون توماندماوند
۴۰ متری۱۰ ساله۱۵۵ میلیون تومانرودکی
۳۵ مترینوساز۱۲۴ میلیون تومانپیروزی درودیان


 

کد مطلب 2487912

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