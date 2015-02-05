به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر آپارتمان‌های کوچک در شهر تهران به نسبت منطقه با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند و تمایل بیشتری برای خرید این آپارتمان‌های کوچک وجود دارد.

براین اساس، نرخ آپارتمان‌های کمتر از ۴۰ متر در پایتخت به این شرح است:

متراژ سال ساخت قیمت منطقه ۴۰ متری با انباری هشت ساله ۱۳۸ میلیون تومان ۴۵ متری رسالت ۴۰ متری با امکانات نوساز ۱۳۵ میلیون تومان پیروزی پاسدارگمنام ۳۵ متری با انباری ۱۲ ساله ۸۴ میلیون تومان جیحون حسام الدین ۴۰ متری با پارکینگ نوساز ۱۱۰ میلیون تومان قزوین عیوض خانی ۳۵ متری نوساز ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خوش دامپزشکی ۳۰ متری نوساز ۱۱۰ میلیون تومان جانبازان غربی ۳۸ متری نوساز ۱۳۰ میلیون تومان دماوند ۴۰ متری ۱۰ ساله ۱۵۵ میلیون تومان رودکی ۳۵ متری نوساز ۱۲۴ میلیون تومان پیروزی درودیان



