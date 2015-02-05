به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر آپارتمانهای کوچک در شهر تهران به نسبت منطقه با قیمت بالاتری به فروش میرسند و تمایل بیشتری برای خرید این آپارتمانهای کوچک وجود دارد.
براین اساس، نرخ آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر در پایتخت به این شرح است:
|متراژ
|سال ساخت
|قیمت
|منطقه
|۴۰ متری با انباری
|هشت ساله
|۱۳۸ میلیون تومان
|۴۵ متری رسالت
|۴۰ متری با امکانات
|نوساز
|۱۳۵ میلیون تومان
|پیروزی پاسدارگمنام
|۳۵ متری با انباری
|۱۲ ساله
|۸۴ میلیون تومان
|جیحون حسام الدین
|۴۰ متری با پارکینگ
|نوساز
|۱۱۰ میلیون تومان
|قزوین عیوض خانی
|۳۵ متری
|نوساز
|۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|خوش دامپزشکی
|۳۰ متری
|نوساز
|۱۱۰ میلیون تومان
|جانبازان غربی
|۳۸ متری
|نوساز
|۱۳۰ میلیون تومان
|دماوند
|۴۰ متری
|۱۰ ساله
|۱۵۵ میلیون تومان
|رودکی
|۳۵ متری
|نوساز
|۱۲۴ میلیون تومان
|پیروزی درودیان
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