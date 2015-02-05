به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح امروز و در دومین روز از سفر خود به اصفهان در بازدید از بزرگترین شهرک گلخانه ای صیفی جات کشور اظهار داشت: ضروری است روش های سنتی آبیاری کشاورزی و الگوهای توسعه صنعتی کشور در شرایط خشکسالی تغییر یابد.

وی ادامه داد: باید بهره وری بهینه از آب در به کارگیری روش های مدرن باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است آب مورد نیاز صنعت کشور از راه های دیگر تامین شود تا به این طریق از تهدیدات محیط زیستی نیز جلوگیری شود.

۲۵ درصد اراضی حاصلخیز اصفهان از چرخه تولید خارج شده است

در ادامه رسول زرگرپور استاندار اصفهان نیز از جمله درخواست های مردم اصفهان را برطرف کردن مشکل کمبود آب در استان عنوان داشت و گفت: ۲۵ درصد اراضی حاصلخیز استان از چرخه تولید خارج شده است که به تبع آن مشکلات اقتصادی فراوانی نیز ایجاد شده است.

وی میزان خسارت وارده به استان اصفهان که ناشی از خشکسالی یا واگذاری بیش از حد منابع آبی است را ۵ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

به گزارش مهر این شهرک گلخانه ای یکی از بزرگترین شهرک های گلخانه ای صیفی جات کشور است که در نزدیکی شاهین شهر واقع شده است و برای سه هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است.

این مجموعه توانسته سالانه ۵ هزار تن انواع صیفی جات را تولید و بسته بندی کند که حدود نیمی از آن به کشورهای خارجی صادر می شود.