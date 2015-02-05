بزرگترین دغدغه نظام حفظ دستاورد شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن صادقلو بعد از ظهر پنجشنبه در کنگره شهدای فجر آفرین گلستان که با حضور خانواده های شهدا و ایثار گر سراسر استان برگزار شده بود، اظهار کرد: وصف شهدا در ادبیات اسلام روشن و متعالی است و خانواده های شهداء که در مسیر شهادت قرار گرفته اند باید به عنوان پیشگامان و تداوم دهندگان اصلی راه شهداء باشند.

وی با بیان این که شهادت اشرف الموت است و حق شهادت را تنها خدا می تواند ادا کند، گفت: شهادت امتیازات بالایی دارد که اولین آن بخشش همه گناهان شهیدان است و مقام شفاعت هم از امتیازات بالایی است که نصیب شهدا شده است.

استاندار گلستان با بیان این که امروز اصلی ترین موضوعی که در باید دغدغه ما باشد حفظ دستاورد و میراث شهداء است، افزود: شهداء در غربت انقلاب اسلامی مقرب الی الله شدند و معامله خود را با خدا انجام دادند و ما باید تمام قد اهداف و راه آنان را ادامه دهیم.

دکتر صادقلو در ادامه تصریح کرد: هدف شهیدان این بود که حکومت الهی در صحنه جهانی را به عنوان زمینه سازی حکومت حضرت مهدی(عج) زمینه سازی کنند و خانواده های شهدا و ایثارگران بدانند که طراز و پیگیری انتظارتان این قدر والا و متعالی است.

استاندار در ادامه افزود: فکر نکنیم چون شهید داده ایم کار ما تمام شده است، بلکه کار ما تازه آغاز شده است همان گونه که غروب عاشورا کار برای حضرت زینب(س) وحضرت سجاد(ع) تازه آغاز شد.

بزرگداشت شهدا به رسم تشریفات نیست

صادقلو تصریح کرد: حضور ما در این مراسم های بزرگداشت شهداء به رسم تشریفات نیست بلکه از این جهت که انقلاب اسلامی ما نه یک تاریخ بلکه فلسفه تاریخ است.

وی بیان کرد: تمام انقلاب های الهی فلسفه تاریخ هستند و شهداء هستند که این فلسفه تاریخ را ایجاد کرده اند و فلسفه حضور ما پیوند به یک روح و جوهره بلندی است که باید آن را تکریم کرده و با آن میثاق ببندیم و مسیر آن را تداوم بخشیم.

استاندار افزود: خانواده های شهداء خانواده درون نظام هستند و اگر خدایی ناکرده خانواده شهید از نظام بیرون رود بسیار خطرناک است.