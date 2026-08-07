محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد تیم ملی در جام جهانی گفت: ما نتوانستیم به مرحله بعد صعود کنیم در حالی که اگر بازی بهتری مقابل نیوزیلند انجام می‌دادیم صعودمان قطعی بود . کارنامه تیم ملی در جام جهانی متوسط بود و فدراسیون باید زمان را از دست نداده و با برطرف کردن نقاط ضعف در تیم ملی با کمک کادر فنی یک تیم قوی جوان و با انگیزه را آماده حضور در جام ملتهای آسیا کند تا بتوانیم بعد از گذشت نیم قرن جام را بالای سر ببریم .

دیر روی به جوانگرایی آوردیم

وی با انتقاد از تاخیر چندین ساله در امر جوانگرایی تیم ملی گفت : باید این واقعیت را بپذیریم که تیم ملی نیاز به تغییرات گسترده دارد و باید پا به سن گذاشته ها تیم ملی را ترک کرده و جای خود را به جوانان پر انرژی بدهند . تورنمنت ملتهای آسیا می‌تواند باعث شود تا جوانان ما تجربه خوبی کسب کرده و آماده حضور در جام جهانی شوند . باید کادر فنی تیم ملی بجای بردن چند بازیکن که نقش توریست را ایفا می‌کردند چند بازیکن جوان را با خود می‌بردند تا تجربه کسب کنند ولی در مجموع ضعف های تبم ملی با جوانان پر انگیزه برطرف خواهد شد و همه امیدوار خواهند بود که تیم ملی در جام جهانی ۲۰۳۰ عملکردی خوب داشته باشد .

استقلال مسیر سختی خواهد داشت

کارشناس فوتبال در خصوص شرایط استقلال و بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی این تیم گفت : استقلال یک تیم بزرگ است و بزرگ هم باقی خواهد ماند . درست است که پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان بسته شده ولی مسولان استقلال در حال جذب بازیکن هستند ضمن اینکه بازیکنانی چون آسانی و چشمی هم به تمرینات برگشته و چند خرید جدبد استقلال هم در حال تمرین کردن با تبم هستند . هواداران مطمئن باشند استقلال شکل واقعی خود را پیدا خواهد کرد و این تیم آماده تر از گذشته خواهد شد . مدیران استقلال هوشیار باشند که آبی پوشان باید در لیگ برتر ، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی حضور داشته باشند پس باید هرچه در توان دارند برای باز شدن پنجره نقل و انتقالات بکوشند تا بتوانند هم بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کنند و هم از خریدهای جدید استفاده کنند .آبی پوشان راه سختی در پیش دارند و همه علاقمندان استقلال باید با هم متحد شوند تا شاهد موفقیت استقلال در سه جام پیش رو باشیم .

تغییر در هیئت مدیره الزامی بود

محمد نوری با ابراز خرسندی از تغییر در هیئت مدیره استقلال گفت : متاسفانه برخی از آقایان که دشمن استقلال بوده و هستند از هیئت مدیره کنار گذاشته شدند که این خبری خوب برای مجموع استقلال بود . باید افرادی که به تازگی عضو هیئت مدیره شده اند کاربلد و عاشق استقلال و موفقیت این تیم باشند . اعضا باید یک دل باشند و تنها تمرکزشان موفقیت تیم باشد . استقلال به افراد دلسوز نیاز دارد نه افراد سود جو و منفعت طلب . امیدوارم تغییرات در هیئت مدیره موثر باشد تا تیم بتواند عملکردی موفق داشته باشد .

دلال ها فوتبال را در دست گرفته اند

وی با انتقاد از نفوذ بیش از اندازه دلالان در فوتبال ایران گفت : تعدادی دلال مثل زالو به فوتبال چسبیده و پول‌های کلان به جیب می‌زنند. آنها با آوردن بازیکنان بی کیفیت خارجی باعث شکایت و بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی را بوجود می آورند و نه تنها نگران این اتفاق تلخ برای فوتبال ایران نیستند فقط به فکر منافع خود هستند . فوتبال ایران به دست دلال ها می‌چرخد و آنها تعیین می‌کنند که کدام بازیکن به کدام تیم برود و متاسفانه مسولان هم هیچ نظارتی بر کار آنها ندارند . این روند برای فوتبال ایران نگران کننده است و هر روز شاهد ورود بازیکنان بی کیفیت و بنجل هستیم که هیچ پوئن مثبتی برای فوتبال ما ندارند و تنها به بیت المال ضرر زده و جیب دلالان را پر می‌کنند.