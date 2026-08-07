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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

توقیف تراکتور متخلف هنگام شخم اراضی ملی در سریش‌آباد 

توقیف تراکتور متخلف هنگام شخم اراضی ملی در سریش‌آباد 

قروه- یک دستگاه تراکتور در حال شخم اراضی ملی در محدوده سریش‌آباد توقیف شد و پرونده این تخلف برای رسیدگی قانونی و ارجاع به مراجع قضایی در دست پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی دریافت گزارشی از طریق سامانه ۱۵۰۴ مبنی بر شخم اراضی ملی در محدوده شهر سریش‌آباد، صبح حمعه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان قروه با حضور کارشناس اداره منابع طبیعی و فرمانده پاسگاه یگان حفاظت، بلافاصله به محل اعزام شدند.

در بررسی‌های میدانی، یک دستگاه تراکتور ۶ سیلندر در حال شخم اراضی ملی مشاهده و متوقف شد. مأموران ضمن برداشت مختصات جغرافیایی محل، مستندسازی لازم را برای تکمیل پرونده انجام دادند.

بر اساس این گزارش، پس از تکمیل بررسی‌ها و احراز ابعاد تخلف، اقدامات قانونی لازم برای معرفی متخلفان به مراجع قضایی انجام خواهد شد.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تغییر کاربری اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6910131

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