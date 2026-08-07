درخواست «هادی عامری» از مقاومت برای تعویق پاسخ به تجاوز آمریکایی-سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی عراق، رئیس سازمان بدر و ائتلاف پارلمانی فتح در عراق، خواستار تعویق واکنش نظامی گروه های مقاومت به تهاجم سعودی- آمریکایی اخیر به مقرهای حشد شعبی شد. در این حملات بیش از ۵۰ نفر شهید یا زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، «هادی عامری» بامداد جمعه در پیامی ویدئویی خطاب به اعضا و نیروهای مقاومت اسلامی عراق گفت: من از فرزندان و برادرانم در مقاومت اسلامی عراق، مجاهدان قهرمان، دعوت می‌کنم هرگونه واکنش علیه تجاوز آمریکا و عربستان که عراق را هدف قرار داد، به تعویق بیندازند و برای مصلحت عالی عراق، زخم‌ها را تحمل کنند.

به همه مجاهدان وعده می‌دهیم حقوق شهدا و مجروحان را از راه‌های دیپلماتیک پیگیری خواهیم کرد و انشاءالله به همه این اهداف دست خواهیم یافت. از شما برادران قهرمان تشکر می‌کنم.