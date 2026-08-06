به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی فاش کرد که «رومن گوفمن»، رئیس تازه منصوبشده موساد، دو تن از عالیرتبهترین مقامات این سازمان جاسوسی را که نقش پررنگی در تدوین طرحی ناموفق برای سرنگونی نظام ایران داشتند، برکنار کرده است.
بر اساس گزارش این رسانه صهیونیستی، افراد مذکور رئیس اداره اطلاعات موساد (که دسامبر گذشته این سمت را بر عهده گرفته بود) و رئیس بخش ایران این سازمان هستند.
این رسانه تأکید می کند که اخراج این دو مقام موساد، ناشی از دیدگاه رئیس موساد بوده است مبنی بر اینکه کسانی که طرح تغییر رژیم در ایران را طراحی کردهاند، باید عواقب شکست آن را متحمل شوند.
منابع امنیتی رژیم صهیونیستی گفته اند که میان این دو مقام و گوفمن از همان ابتدا اختلافنظر وجود داشته است؛ با این حال تأکید کرده اند که برکناری آنها با توافق دوجانبه و در چارچوب طرحی گستردهتر برای تجدید ساختار موساد صورت میگیرد و انتظار میرود هر دو نفر در سمتهای دیگری در این سازمان باقی بمانند.
این خبر در حالی است که گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد کل ارتش رژیم اشغالگر نیز این هفته جنگ با ایران را بیهدف و تغییر در نظام ایران را دست نایافتنی توصیف کرد.
نظر شما