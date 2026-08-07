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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۶

مراقب علائم هپاتیت باشید!

مراقب علائم هپاتیت باشید!

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به انواع مختلف بیماری هپاتیت و راه های انتقال آن، در خصوص عوارض جبران ناپذیر این بیماری ویروسی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین منیری، متخصص بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، هپاتیت ویروسی را یک معضل بهداشتی در جوامع دانست و گفت: این بیماری توسط ویروس های هپاتیت A, B, C, D, E ,G ایجاد می شود که نوع B, C هپاتیت مزمن ایجاد می کند و اگر تشخیص داده نشود منجر به ایجاد نارسایی کبدی و در نهایت سرطان کبد خواهد شد.

وی ادامه داد: التهاب در بافت کبد (هپاتیت) می تواند بدون علامت باشد و در صورت پیشرفت درگیری مغزی، کبدی، کلیوی و در نهایت مرگ ایجاد کند.

منیری تب، لزر، بدن درد و بی اشتهایی را از علائم هپاتیت اعلام کرد و افزود: همپنین زمانی که درگیری کبدی ایجاد شود و سلول های این عضو از بین برود، آنزیم های کبدی بالا برفته و فرد به زردی مبتلا می شود.

وی تصریح کرد: راه های انتقال هپاتیت A و E مدفوعی و دهانی است، اما هپاتیت B, C, D, G معمولا به صورت تماس های جنسی، انتقال مادر به کودک، تزریق مواد مخدرو تزریق فرآورده های آلوده خونی منتقل شود.

این متخصص بیماری های عفونی اظهار کرد: در مورد هپایتت C با توجه به اینکه در یک سری گروه های پرخطر مثل هموفیلی، تالاسمی، افرادی که همودیالیز می شوند ومعتادین تزریقی انتقال پیدا می کند، به همین دلیل تشخیص و غربالگری قدری مشکل تر است.

به گفته منیری، واکسیناسیون بهترین اقدام برای کنترل بیماری است که برای نوع B هپاتیت انجام می شود.

وی افزود: فرد مبتلا به هپاتیت مزمن فعال، درمان دارویی خود را باید تا آخر عمر ادامه دهد که البته درمان مطلوبی است و سیر خوبی دارد. برای هپاتیت C نیز در سالهای اخیر داروهای خوبی به بازار آمده که هم دوره بیماری را کوتاهتر می کند و هم مقبولیت درمان را افزایش می دهد.

منیری در پایان با اشاره به ابتلای بدون علامت برخی افراد، عنوان کرد: این افراد ناقل هستند و باید به طور مداوم پایش شوند ولی درمان خاصی لازم نیست، فقط اطرافیان آنها حتما باید واکسینه شوند.

کد مطلب 6910119
حبیب احسنی پور

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