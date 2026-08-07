به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کوهی صبح جمعه، بمناسبت فرارسیدن ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری، ضمن قدردانی از نقش محوری رسانهها در تبیین سیاستهای کلان،اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی، رویکرد توسعه زیرساختها را با جدیت دنبال کرده و سیاستهای حمایتی خود را برای تقویت بنگاههای اقتصادی استانی با قوت به مرحله اجرا درآورده است.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیرههای ارزش در واحدهای تولیدی افزود: خدمات نرمافزاری، آموزش تخصصی و بسترسازی برای تکمیل زنجیرههای ارزش، از اولویتهای این شرکت است تا واحدهای تولیدی بتوانند ارزش افزوده بیشتری را در فرآیند فعالیت خود ایجاد کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل با تاکید بر اینکه حمایت از واحدهای صنعتی نقش مستقیمی در رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی استان دارد، گفت: شرکت شهرکهای صنعتی در سال جدید با حمایت تمامقد از بنگاههای اقتصادی مستقر، تقویت زیرساختها را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال میکند.
وی در پایان از هدفگذاری برای ایجاد دو شهرک تخصصی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد شهرکهای «فناوری» و «صنفی» در دستور کار قرار گرفته و با راهاندازی این شهرکهای تخصصی تا سال ۱۴۰۵، شاهد جهش قابلتوجهی در شکوفایی صنعتی و اشتغالزایی استان اردبیل خواهیم بود.
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