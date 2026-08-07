وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط برگزاری لیگ برتر وزنه‌برداری اظهار کرد: مرحله نخست رقابت‌های لیگ برتر بزرگسالان روزهای سوم و چهارم شهریور برگزار خواهد شد که مرحله دوم رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری هم به حساب می‌آید.هفته نخست لیگ وزنه‌برداری پیش از شروع بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به عنوان مرحله‌ای از رکوردگیری ملی‌پوشان اعزامی به المپیک آسیایی ژاپن در نظر گرفته شده و در پایتخت برگزار می‌شود. در مجموع امسال سه لیگ خواهیم داشت؛ لیگ برتر بزرگسالان، لیگ برتر امیدها و لیگ بانوان.

وی گفت: زمان مسابقات لیگ برتر بزرگسالان سه مرحله خواهد بود؛ مرحله اول سوم و چهارم شهریور، مرحله دوم ۱۲ و ۱۳ مهر و مرحله سوم ۲۶ و ۲۷ آذر تدارک دیده شده است. همچنین زمان مسابقات لیگ برتر امید و لیگ بانوان نیز در ۲ مرحله طراحی شده است. مرحله اول ۴ تا ۶ آذر و مرحله دوم نیز ۲۳ تا ۲۵ دی برگزار می‌شود. امسال علاوه بر لیگ برتر بزرگسالان، لیگ برتر امید و لیگ بانوان را نیز برگزار می‌کنیم. لیگ بانوان امسال به شکل رسمی‌تری برگزار می‌شود. قرارداد ورزشکاران باید ثبت شود و تیم‌ها قراردادهای خود را به فدراسیون ارائه کنند. مسابقات بانوان نیز همانند لیگ آقایان به صورت تیمی برگزار خواهد شد.

ربیعی درباره تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر گفت: تمام تیم‌هایی که سال گذشته در لیگ حضور داشتند، برای حضور در فصل جدید اعلام آمادگی اولیه کرده‌اند. همچنین در حال رایزنی هستیم تا شاید یک یا دو تیم دیگر نیز به لیگ اضافه شوند، اما چون حضور آنها هنوز قطعی نشده است، ترجیح می‌دهم نامی از آنها نبرم. سال گذشته و در لیگ ۱۴۰۴ تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری خوزستان، نیروی هوایی ارتش، نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز مسجدسلیمان، سپاهان اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، رعدپدافند تهران، گل‌گهر سیرجان، فولاد درخشان گیلان، مهرگان بهنام فارس و هیئت خراسان رضوی ۱۲ تیمی بودند که در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به مصاف هم رفتند.

دبیر فدراسیون وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: تیم‌ها تا حدود یک هفته دیگر فرصت دارند قراردادهای خود را به فدراسیون ارائه و ثبت کنند. پس از پایان این مهلت، تعداد نهایی تیم‌های حاضر در لیگ مشخص خواهد شد. در بخش بانوان باید تا زمان نزدیک‌تر به مسابقات منتظر بمانیم، زیرا امسال قرار است لیگ به شکل مشابه لیگ آقایان برگزار شود و باید دید چند تیم می‌توانند قراردادهای خود را ثبت کرده و در مسابقات شرکت کنند.

ربیعی همچنین درباره اجرای اوزان جدید وزنه‌برداری اظهار داشت: از این پس تمامی مسابقات و حتی رقابت‌های لیگ بر اساس اوزان جدید برگزار خواهد شد. رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا نیز با همین اوزان جدید برگزار می‌شود و عملاً آغاز اجرای رسمی این اوزان از همین مسابقات خواهد بود.