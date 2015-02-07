به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و برخی روسای فدراسیون‌های ورزشی صبح امروز شنبه هجدهم بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

در این مراسم محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، برخی معاونان وزارتخانه و مدیران کل ستادی و استانی، تعدادی از روسای فدراسیون‌های ورزشی، پیشکسوتان، ملی‌پوشان و ورزشکاران با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید میثاق با رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، با آرمان‌های مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.