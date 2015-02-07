  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۱۶

تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان‌های امام(ره)

تجدید میثاق جامعه ورزش با آرمان‌های امام(ره)

مسئولان وزارت ورزش و جوانان با حضور در مرقد امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و برخی روسای فدراسیون‌های ورزشی صبح امروز شنبه هجدهم بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

در این مراسم محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، برخی معاونان وزارتخانه و مدیران کل ستادی و استانی، تعدادی از روسای فدراسیون‌های ورزشی، پیشکسوتان، ملی‌پوشان و ورزشکاران با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید میثاق با رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، با آرمان‌های مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

کد مطلب 2489057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها