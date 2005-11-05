روابط فرهنگي با واتيكان توسعه مي يابد

به گزارش گروه اجتماعي "مهر"، اين هيات كه به منظور بازديد از روند پيشرفت كار مرمت و ساماندهي بناي تاريخي كليساي حضرت مريم واقع در جلفاي اصفهان كه به موجب تفاهم نامه اي بين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سفارت واتيكان عمليات اجرايي آن از خرداد ماه آغاز شده به ايران سفر كرده همچنين خواستار ايجاد مركز فرهنگي در جوار اين كليسا به منظور اجر نهادن به ميراث فرهنگي مسيحي در ايران شد.

اسفنديار رحيم مشايي با اشاره به اين كه سفر اين هيات بتواند گامي براي توسعه روابط فرهنگي بين ايران و واتيكان باشد گفت : ايران و ايتاليا از جمله كشورهايي هستند كه به لحاظ فرهنگي داراي ميراث ديرينه اند و به لحاظ فكري و انديشه اي نيز از مراكز انديشه هاي ديني به شمار مي آيند.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تاكيد بر لزوم توسعه روابط كارشناسي بين ايران - ايتاليا و واتيكان در خصوص ايجاد مركز فرهنگي گفت: اين پيشنهاد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

به گفته وي سياست و اقتصاد قدرت تجلي ارزشهاي بشري را ندارند و تنها عرصه فرهنگ و هنر داراي اين ويژگي است.



مشايي با اشاره به اين كه بشر امروزي مايل به نزديكي ملتها است ، مرمت كليساي اصفهان را يكي از بهانه هاي انساني براي اين نزديكي عنوان كرد.

وي با اعلام اين كه توسعه فرهنگي و هنري بتواند بر حوزه سياست و اقتصاد تاثير گذار باشد اظهار داشت : اميدواريم كه رهبري مناسبات جهاني دردست كساني باشد كه به ارزشهاي انساني اعتقاد داشته باشند و مطمئن هستيم كه در دوره جديد ملتها دولتها را دور خواهند زد.

موتولا سفير واتيكان نيز با ابراز خرسندي از روند پيشرفت كار مرمت و ساماندهي كليساي حضرت مردم گفت : اميدواريم همكاريهاي فرهنگي هنري و نيز تبادل همكاري بين دانشگاههاي ايتاليا- واتيكان و ايران توسعه يابد.

وي از آمادگي واتيكان براي تاسيس مركزي فرهنگي ، تحقيقي در كناركليساي حضرت مريم خبر داد و برنامه تبادل استان و دانشجو داشته و نيز تخصيص داشته و نيز تخصيص بورس جهت دانشجويان را از جمله موضوعات در دست بررسي هيات عنوان كرد.

بر اساس گزارش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، بر اساس تفاهم نامه اي كه در فروردين ماه سالجاري در خصوص مرمت و ساماندهي كليساي حضرت مردم بين سازمان و سفيرواتيكان به امضا رسيد هزينه هاي مرمتي بر عهده سفارت واتيكان و تهيه مصالح مورد نياز مرمت بر عهده سازمان به عنوان مجري طرح است.

بر اساس اين تفاهم نامه ترميم ، بازسازي ، نقاشي ها و گچبري ها بر عهده هنرمندان واتيكان و مرمت بنا بر عهده مرمتگران ايراني است.

كليساي حضرت مردم به وسيله شخصي به نام ماهدسي آوديك در دوره شاه عباس به سال 1021 هجري قمري ساخته شد. اين كليسا داراي تزيينات نقاشي و تابلوهاي مذهبي است كه بر روي ديوارهاي گچي نقاشي شده است.