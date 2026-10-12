موارد ابتلا به آنفلوانزا و کووید رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر فروغی‌قمی، در نشست خبری که صبح امروز دوشنبه ۲۰ مهر با اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به افزایش موارد ابتلا به عفونت‌های ویروسی تنفسی در جامعه، بر تداوم رعایت توصیه‌های بهداشتی به‌ویژه از سوی گروه‌های پرخطر تأکید کرد. وی همچنین از فعالیت ۷۰ بیمارستان تحت پوشش نظارتی این دانشگاه و قرار گرفتن دو بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج و روان‌پزشکی ایران در آستانه بهره‌برداری خبر داد.

وی با تشریح آخرین وضعیت خدمات درمانی، زیرساخت‌های بیمارستانی و روند شیوع بیماری‌های ویروسی در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر با گردش هم‌زمان ویروس‌های تنفسی در جامعه مواجه هستیم و بخشی از موارد ابتلا مربوط به آنفلوانزا و بخشی دیگر مربوط به کووید است که در برخی آزمایش‌ها نیز شناسایی می‌شود.

فروغی‌قمی با بیان اینکه هم‌زمان با آغاز فصل مدارس، موارد ابتلا به این بیماری‌ها افزایش یافته است، افزود: اگرچه کووید در مقایسه با دوره‌های گذشته شرایط متفاوتی دارد، همچنان در جامعه در گردش است و رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از انتقال بیماری ضرورت دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اهمیت محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر تصریح کرد: سالمندان، کودکان، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای باید توجه بیشتری به توصیه‌های پیشگیرانه داشته باشند؛ چراکه ابتلا به عفونت‌های ویروسی، به‌ویژه آنفلوانزا، می‌تواند برای این افراد با عوارض جدی‌تری همراه باشد.

فروغی‌قمی همچنین با اشاره به وجود سطحی از ایمنی در جامعه ناشی از ابتلاهای قبلی و واکسیناسیون، خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، همچنان نمی‌توان خطر بیماری را برای گروه‌های پرخطر نادیده گرفت.

پوشش نظارتی ۷۰ بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی ایران

وی در ادامه با تشریح گستره فعالیت‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های بزرگ علوم پزشکی کشور از نظر تعداد مراکز تحت پوشش است و خدمات و نظارت‌های درمانی آن جمعیتی در حدود ۶ میلیون نفر از استان تهران را در بر می‌گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به فعالیت ۷۰ بیمارستان در حوزه نظارتی این دانشگاه اظهار کرد: از این تعداد، ۲۰ بیمارستان دولتی و ۵۰ بیمارستان دیگر در گروه‌های خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و سایر مجموعه‌های درمانی قرار می‌گیرند.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، مجموع تخت‌های مصوب بیمارستان‌های تحت پوشش حدود ۱۳ هزار و ۸۵۰ تخت است که از این تعداد، حدود ۱۱ هزار و ۷۴۰ تخت فعال هستند.

۲۵ بیمارستان جدید در مراحل مختلف ساخت

فروغی‌قمی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان تهران بیان کرد: در حال حاضر ۲۵ پروژه بیمارستانی در حوزه فعالیت دانشگاه علوم پزشکی ایران در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که با تکمیل آن‌ها، ظرفیت قابل‌توجهی به زیرساخت‌های بستری منطقه افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها از نظر میزان پیشرفت فیزیکی شرایط متفاوتی دارند؛ به‌گونه‌ای که برخی در مراحل ابتدایی ساخت هستند و برخی دیگر پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و به مراحل پایانی نزدیک شده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تأثیر شرایط پیش‌آمده بر برنامه افتتاح برخی پروژه‌ها گفت: دو بیمارستان مهم این دانشگاه در آستانه بهره‌برداری قرار دارند که افتتاح آن‌ها به دلیل شرایط اخیر، با تغییراتی در زمان‌بندی مواجه شده است.

فروغی‌قمی درباره بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج اظهار کرد: این پروژه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۸ درصد در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه ظرفیت‌های تخصصی درمان سوختگی افزود: با راه‌اندازی این بیمارستان، امکان سامان‌دهی و تقویت خدمات تخصصی سوختگی فراهم می‌شود و این مرکز می‌تواند در ارائه خدمات به بیماران استان تهران و بیماران ارجاعی از سایر استان‌ها نقش مهمی ایفا کند.

وی همچنین به ضرورت توسعه مراکز تخصصی برای درمان بیماران سوختگی اشاره کرد و گفت: این گروه از بیماران به امکانات، تجهیزات و خدمات تخصصی ویژه نیاز دارند و توسعه زیرساخت‌های درمانی در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود از آماده بودن بیمارستان روان‌پزشکی ایران برای افتتاح خبر داد و اظهار کرد: این بیمارستان مراحل آماده‌سازی را پشت سر گذاشته و بهره‌برداری از آن در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌شود.

فروغی‌قمی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات سلامت روان و درمان بیماران روان‌پزشکی تصریح کرد: ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای ارائه خدمات به این بیماران، یکی از نیازهای مهم نظام سلامت است و راه‌اندازی مراکز تخصصی می‌تواند به بهبود دسترسی بیماران به خدمات درمانی کمک کند.

وی با تأکید بر مسئولیت حاکمیتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در تأمین و توسعه زیرساخت‌های درمانی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات به بیماران سوختگی و روان‌پزشکی، به دلیل نیاز به تجهیزات، امکانات و مراقبت‌های تخصصی، با هزینه‌های قابل‌توجهی همراه است؛ با این حال، تأمین ظرفیت‌های موردنیاز برای درمان این بیماران از وظایف مهم نظام سلامت به شمار می‌رود و توسعه این زیرساخت‌ها با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی جامعه دنبال می‌شود.

دو بیمارستان جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۸ درصدی دو پروژه بیمارستانی این دانشگاه، از برنامه‌ریزی برای افتتاح بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج و بیمارستان روان‌پزشکی ایران تا پایان سال جاری خبر داد.

وی با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی حوزه درمان اظهار کرد: این دو پروژه در دوره جدید مدیریتی به مراحل پایانی رسیده‌اند و تلاش می‌کنیم هر دو بیمارستان را پیش از پایان سال به بهره‌برداری برسانیم تا ظرفیت ارائه خدمات تخصصی درمانی در منطقه تحت پوشش دانشگاه افزایش یابد.

ثبت بیش از ۷۸۴ هزار عمل جراحی در سال ۱۴۰۴

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به حجم خدمات ارائه‌شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۷۸۴ هزار و ۲۲ عمل جراحی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه انجام شده است.

وی افزود: در همین سال، تعداد بستری‌ها به ۸۵۱ هزار و ۸۳۸ مورد رسید و مراکز درمانی دانشگاه نیز ۶ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۳۲۷ مراجعه سرپایی و ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار مراجعه به اورژانس را ثبت کردند.

فروغی‌قمی با تشریح عملکرد مراکز درمانی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ ادامه داد: در این بازه زمانی، ۳۰۷ هزار و ۱۵۵ عمل جراحی انجام شده و ۳۳۶ هزار و ۴۳۰ مورد بستری به ثبت رسیده است. همچنین مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه ۳ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۸۰ مراجعه سرپایی و یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۹۹۸ مراجعه به اورژانس داشته‌اند.

وی تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و حجم بالای خدماتی است که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این مجموعه به مردم ارائه می‌شود.

افزایش ۴۰ درصدی مراجعات به بیمارستان‌های دولتی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تغییر الگوی مراجعه بیماران به مراکز درمانی اظهار کرد: در سال جاری و هم‌زمان با افزایش تعرفه‌های درمانی، شاهد تغییر رویکرد بخشی از مردم در انتخاب مراکز درمانی و افزایش مراجعه به بیمارستان‌های دولتی بوده‌ایم.

وی افزود: برآوردهای دانشگاه نشان می‌دهد مراجعات به بیمارستان‌های دولتی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ در مقابل، بخشی از مراجعات بیمارستان‌های خصوصی کاهش پیدا کرده و به سمت مراکز دولتی سوق یافته است.

فروغی‌قمی با بیان اینکه عوامل اقتصادی و افزایش هزینه‌های درمان از دلایل اصلی این تغییر هستند، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران علاوه بر بیمارستان‌های دولتی، بر فعالیت ۵۰ بیمارستان خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی نیز نظارت دارد. کاهش مراجعات به برخی از این مراکز و افزایش مراجعه به بیمارستان‌های دولتی، تغییر قابل‌توجهی در نحوه توزیع بار خدمات درمانی ایجاد کرده است.

پرداخت از جیب مردم؛ خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی ایران

فروغی‌قمی با تأکید بر ضرورت حفاظت مالی از بیماران گفت: یکی از سیاست‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایران، کنترل پرداخت از جیب مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به بیماران است.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مدیریت مالی دانشگاه در جلسات هیئت‌رئیسه، میزان پرداخت از جیب مردم در دانشگاه کمتر از ۲۲ درصد گزارش شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه خاطرنشان کرد: کنترل هزینه‌های درمانی و جلوگیری از افزایش بار مالی بر دوش مردم، از اولویت‌های اصلی دانشگاه است و این موضوع به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم نظارت بر بیمارستان‌های دولتی، جلوگیری از ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو، تجهیزات و اقلام موردنیاز درمان است؛ زیرا چنین وضعیتی می‌تواند هزینه‌های اضافی به بیماران تحمیل کند.

فروغی‌قمی تأکید کرد: نظارت بر این موضوع و تلاش برای تأمین اقلام موردنیاز بیماران در داخل مراکز درمانی، از جمله اقداماتی است که دانشگاه برای حمایت از مردم و کاهش هزینه‌های پرداختی آنان دنبال می‌کند.

مطالبات بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی دانشگاه از بیمه‌ها

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مالی مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش مراجعات به بیمارستان‌های دولتی و رشد حجم خدمات ارائه‌شده، مطالبات معوق دانشگاه از سازمان‌های بیمه‌گر به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ همت، رسیده است.

وی افزود: بخش عمده درآمدهای دانشگاه از محل مطالبات بیمه‌ای تأمین می‌شود و در شرایط فعلی، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، فشار قابل‌توجهی بر مدیریت مالی دانشگاه وارد کرده است.

فروغی‌قمی با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات درمانی بیان کرد: دانشگاه باید خدمات درمانی را به‌صورت مستمر ارائه دهد و هم‌زمان، تعهدات خود در زمینه پرداخت‌های پرسنلی و تأمین نیازهای بیمارستان‌ها، از جمله پرداخت به شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی، را مدیریت کند.

وی ادامه داد: در حالی که ارائه خدمات درمانی و تأمین نیازهای مراکز باید بدون وقفه ادامه داشته باشد، انباشت مطالبات بیمه‌ای، مدیریت منابع مالی دانشگاه را پیچیده‌تر کرده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان تأکید کرد: تداوم ارائه خدمات باکیفیت، حفاظت مالی از بیماران و تأمین نیازهای مراکز درمانی، مستلزم همکاری مؤثر سازمان‌های بیمه‌گر و پرداخت به‌موقع مطالبات دانشگاه ها است.

ارجاع بیش از ۷۰۰ پرونده تخلف درمانی به مراجع قانونی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از انجام بیش از ۲ هزار بازدید نظارتی از مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و گفت: در جریان نظارت‌ها، بیش از ۳ هزار اقدام اداری و نظارتی انجام شده و بیش از ۷۰۰ پرونده تخلف نیز به مراجع قانونی ارجاع شده است.

وی با اشاره به گستره نظارت‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: حدود ۱۳ هزار مرکز درمانی، از جمله بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، مراکز تصویربرداری و مراکز دندان‌پزشکی، تحت پوشش نظارتی این دانشگاه قرار دارند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به شکایت‌های مردمی از محورهای مهم فعالیت این معاونت است، افزود: تاکنون بیش از ۸۰۰ شکایت بررسی شده و با تخلفاتی از جمله رعایت نکردن تعرفه‌های مصوب و دریافت وجوه خارج از ضوابط برخورد شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به فعالیت کمیسیون ماده ۱۱ گفت: به‌طور متوسط ماهانه حدود ۲۰۰ پرونده در این کمیسیون بررسی می‌شود و در بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های بررسی‌شده، تخلف احراز شده است.

فروغی‌قمی درباره برخورد با دریافت‌های غیرقانونی و پرداخت‌های موسوم به «زیرمیزی» نیز توضیح داد: این موارد پس از بررسی، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شوند و در صورت نیاز، موضوع از طریق دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای مقابله مؤثر با تخلفات حوزه درمان گفت: رسیدگی به این مسائل نیازمند هماهنگی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشکی است.

تأمین نیروی انسانی بیمارستان‌های جدید

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به روند آماده‌سازی دو بیمارستان جدید اشاره کرد و گفت: ردیف‌های استخدامی مورد نیاز این مراکز با همکاری سازمان برنامه و بودجه تأمین شده و فرایند جذب نیروی انسانی نیز در حال انجام است.

وی افزود: بخشی از نیروهای پرستاری جذب شده‌اند و در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت هدف‌گذاری‌شده پرستاری تأمین شده است. شماری از نیروهای جذب‌شده نیز تا زمان افتتاح بیمارستان‌ها در سایر مراکز درمانی دانشگاه فعالیت می‌کنند.

فروغی‌قمی با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۸ درصدی دو بیمارستان، ابراز امیدواری کرد این مراکز تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.

برخورد با زیرمیزی نیازمند همکاری چند دستگاه است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر برخورد با پزشکان متخلف در زمینه دریافت وجوه غیرقانونی گفت: پرونده‌های مربوط به زیرمیزی علاوه بر ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی، به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز ارسال می‌شود تا متناسب با نوع تخلف، برخوردهای قانونی و انتظامی انجام شود.

وی با اشاره به سازوکار رسیدگی به تخلفات مربوط به دریافت زیرمیزی اظهار کرد: این تخلفات از دو مسیر پیگیری می‌شوند؛ از یک سو، جنبه مالی و تخلف مربوط به دریافت وجوه غیرقانونی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و از سوی دیگر، پرونده پزشک متخلف به مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شود تا در صورت احراز تخلف، احکام متناسب صادر و در سوابق حرفه‌ای پزشک ثبت شود.

وی با اشاره به حجم فعالیت‌های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: با وجود محدودیت نیروی انسانی، کارشناسان حوزه نظارت تقریباً هر روز، حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه، از مراکز و مؤسسات درمانی بازدید می‌کنند و پس از بررسی و ثبت تخلفات احتمالی، پرونده‌ها را برای رسیدگی به کمیسیون‌ها و مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهند.

برخورد با زیرمیزی نیازمند رویکردی چندجانبه است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه پدیده زیرمیزی علل و ابعاد مختلفی دارد، تأکید کرد: مقابله با این پدیده صرفاً با ورود یک دانشگاه علوم پزشکی امکان‌پذیر نیست و به همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.

فروغی‌قمی ادامه داد: در این زمینه، همکاری‌هایی با سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت انجام شده و این موضوع در نشست‌های مرتبط نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای برخورد مؤثر با زیرمیزی باید ابعاد مختلف این مسئله بررسی و راهکارهای متناسب با علل شکل‌گیری آن اتخاذ شود.

وی با تأکید بر اینکه تنها تعداد محدودی از پزشکان مرتکب چنین تخلفاتی می‌شوند، گفت: متأسفانه پیامدهای منفی این رفتارها به اعتبار جامعه پزشکی نیز آسیب می‌زند و وجهه پزشکانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند و هیچ‌گاه به دریافت وجوه غیرقانونی روی نمی‌آورند.