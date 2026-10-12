وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی ظهر دوشنبه برای شرکت در آیین بزرگداشت حضرت حافظ و بازدید از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری با استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به شیراز، از نمایشگاه توانمندی های گردشگری شیراز بازدید می‌کند.

افتتاح کتابخانه عمومی «فرشتگان میناب» و بازدید از غرفه دیوان‌های نفیس و کمیاب حضرت حافظ و غرفه «اوز، پایتخت کتاب ایران» از دیگر برنامه‌های این سفر است.

همچنین آیین رسمی بزرگداشت حضرت حافظ نیز شامگاه دوشنبه امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امام جمعه شیراز، استاندار فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از اهالی فرهنگ، ادب و هنر در جوار آرامگاه این شاعر بلندآوازه برگزار می‌شود.