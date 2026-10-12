ضرورت توسعه خدمات درمانی در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهرف ماشاالله ایزدی صبح دوشنبه، در جلسه ۴۴۲ این شورا با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان آیت‌الله کاشانی، بر ضرورت تقویت تعاملات تخصصی میان مدیریت شهری و مجموعه سلامت، رفع موانع عمرانی و شهرسازی مراکز درمانی و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق کمتر برخوردار شهرکرد تأکید کرد.

ایزدی ضمن خیرمقدم به مسئولان حوزه سلامت و قدردانی از تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کارکنان نظام درمانی، اظهار کرد: تصمیم‌هایی که امروز در حوزه مدیریت شهری گرفته می‌شود، بر کیفیت زندگی شهروندان و آینده شهر اثرگذار است؛ ازاین‌رو، ضروری است دستگاه‌ها و نهادها پیش از اجرای طرح‌های عمرانی، ضوابط فنی و شهرسازی را به‌طور کامل رعایت کنند تا در مراحل بعدی با موانع و مشکلات اجرایی مواجه نشوند.

ایزدی در این جلسه بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مرکزاستان ثابت کرده است که پیشبرد امور حوزه سلامت شعار نیست و با پیگیری های انجام شده کارهای ماندگاری برای استان و شهرکرد مرکز استان صورت گرفته است که نتیجه تلاش همکاران این مجموعه است.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل دوسویه میان دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت شهری افزود: مسائل مرتبط با مراکز درمانی، ازجمله تأمین پارکینگ، دسترسی مناسب و رفع مشکلات عمرانی، باید با بررسی‌های تخصصی و هم‌اندیشی کارشناسان دنبال شود. این موضوع صرفاً به یک دستگاه محدود نیست، بلکه هدف نهایی آن، تسهیل ارائه خدمات درمانی و تأمین آسایش شهروندان است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین با اشاره به ظرفیت مجموعه ورزشی انقلاب، بر ضرورت ورود جدی متولیان این مجموعه و پیگیری عملیاتی طرح‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و گفت: لازم است مسئولان مربوطه پای کار بیایند و با تعیین تکلیف طرح‌های این مجموعه، زمینه تأمین فضای کافی برای پارک خودروها را فراهم کنند تا بخشی از کمبود پارکینگ بیمارستان‌ها و مشکلات مراجعان برای دسترسی به مراکز درمانی برطرف شود.

ایزدی در ادامه، توسعه خدمات درمانی در ناحیه غرب شهرکرد و پیگیری مسائل مرتبط با مراکز درمانی این محدوده را از موضوعات مهم دانست و بر ضرورت توجه عدالت محور به دسترسی شهروندان به خدمات سلامت ، ازجمله خدمات دارویی شبانه‌روزی، تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم گفت‌وگوهای تخصصی و پیگیری مسائل از سوی دستگاه‌های مسئول، زمینه رفع مشکلات موجو