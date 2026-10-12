به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از نخبگان علم و فن آوری کشور، ایران را تنها تمدن بزرگ میهنی و اسلامی خواند که توان و اراده دفاع از هویت تاریخی خود را دارد و اظهار داشت: دشمنان در امتداد ده‌ها جنگی که در طول تاریخ به این کشور تحمیل کردند و هر بار تکه‌ای از خاک پاک ایران را جدا ساختند، در اصل به دنبال تکه‌تکه کردن این جغرافیا و نابودی تمدن چندهزارساله‌ای هستند که پس از ورود اسلام به اوج بالندگی رسید.

وی با اشاره به ناکارآمدی حکمرانان گذشته و وابستگی برخی کشورهای منطقه افزود: برخی سلطنت‌های بی‌عرضه و وابسته با فساد و ضعف خود، شکوه و عظمت را از ایران گرفتند و برای مدت‌های طولانی دنیا را عادت داده بودند که با هر تجاوزی، بخشی از خاک کشور جدا شود. از طرف دیگر، حکام ضعیف برخی کشورهای اسلامی نیز برخلاف خواست ملت‌هایشان، با وابستگی و باج‌دهی متوالی، غرب را به این باور غلط رسانده‌اند که خاورمیانه باید «گاو شیرده» آنان باشد تا بدون قائل شدن هیچ‌گونه هویت، شخصیت و استقلالی، صرفاً آن را بدوشند.

رستاخیز ققنوس‌وار ایران؛ دنیا بدهکار تمدن ماست

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر عمق تاریخی و فرهنگی کشور تصریح کرد: ما یک کشور چند ده ساله نیستیم که بیایند نفتمان را ببرند و بعد هم لگدی بزنند؛ ما یک تمدن چند هزار ساله‌ایم که از اسکندر و مغول تا هر متجاوز دیگری را با علم، ادبیات و فرهنگ خود مقهور کرده و در نهایت از هویت خویش دفاع کرده‌ایم و دوباره مانند ققنوس از دل آتش حوادث برخاسته‌ایم.

عارف ادامه داد: اینجا سرزمین علم و فرهنگ و مهد بوعلی‌سینا، خوارزمی، بیرونی، خواجه نصیر و فارابی است. دنیا مرهون و بدهکار تمدن ایرانی است؛ از همین رو، این بار ملت، دولت و نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از تمام ایران‌دوستانِ باصلابت تاریخ ایستاده‌اند تا شکوه تاریخی را به کشور بازگردانند و اجازه باج‌خواهی به سلطه‌گران ندهند.

علم و فناوری؛ تنها مسیر خلق «ایران قوی»

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه، با تاکید بر راهبرد بلندمدت امام خمینی (ره) مبنی بر اولویت‌دهی به دانش و پژوهش گفت: اگر اقتصاد، امنیت، پیشرفت و رفاه می‌خواهیم، باید به راهبرد توسعه علم و فناوری پایبند بمانیم. سرمایه انسانی هوشمند و باسواد، بزرگ‌ترین مزیت ما برای ساختن ایران قوی است.

وی با یادآوری دستاوردهای دفاعی کشور در «جنگ رمضان» خاطرنشان کرد: در جنگ رمضان همگان دیدند که چگونه پیشرفت‌های علمی در صنعت دفاعی به کمک جبهه میدان آمد و توانستیم برای نخستین‌بار به‌صورت مستقیم در برابر آمریکا و رژیم وحشی صهیونیستی مواجه شویم و غرور پوشالی آن‌ها را بشکنیم. جبهه علم و فناوری با سرعت در حال حرکت به جلو است و دشمنان بدانند اگر دست به خطایی بزنند، این بار پاسخی به‌مراتب محکم‌تر و قوی‌تر دریافت خواهند کرد.

امتداد دانش در نفت، گاز و اقتصاد/ نقش محوری دانشگاه در حکمرانی

عارف راهبرد اصلی دولت چهاردهم را گره‌زدن دانش به تمامی بخش‌های اجرایی کشور دانست و تاکید کرد: توسعه علم و فناوری باید به کمک همه حوزه‌ها از جمله نفت، گاز، پزشکی، اقتصاد و انرژی بیاید.

وی در پایان با اشاره به نقش زیربنایی نهاد دانشگاه در آینده کشور خاطرنشان کرد: با «دانشگاه قوی» است که «ایران قوی» ساخته می‌شود؛ زیرا دانشگاه قوی، مدیر قوی، کارشناس قوی و پژوهشگر قوی تربیت می‌کند و خروجی آن، اقتدار و توسعه همه‌جانبه برای ایران اسلامی خواهد بود.