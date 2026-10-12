به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت، تأمین هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار آمریکایی بدون کار کردن به مدت طولانی، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. هزینه مسکن، مواد غذایی و نگهداری از کودکان بخش عمده درآمد خانواده‌ها را مصرف می‌کند و در بسیاری از آن‌ها، هر دو نفر باید کار کنند تا بتوانند زندگی مطلوبی داشته باشند.

با این حال، جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون، معتقد است هوش مصنوعی به‌تدریج می‌تواند این معادله را تغییر دهد. او اخیراً مطرح کرده است که افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی ممکن است به افراد امکان دهد تنها با سه روز کار در هفته، هزینه‌های خانواده خود را تأمین کنند.

این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که کارگران با موجی از اخبار مربوط به تعدیل نیرو، خودکارسازی و نگرانی درباره حذف برخی مشاغل به‌دست هوش مصنوعی مواجه‌اند. همین تضاد، پیش‌بینی بزوس را قابل توجه می‌کند و این پرسش را پیش می‌کشد که آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها را به میزان چشمگیری افزایش دهد؟

بزوس بر این باور است که هوش مصنوعی در نهایت می‌تواند بهره‌وری را در سراسر اقتصاد آمریکا به میزان دو رقمی افزایش دهد. به اعتقاد او، چنین رشدی ممکن است نیاز افراد به کار کردن و ساعات کاری آن‌ها را به‌طور اساسی تغییر دهد.

او در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس‌نیوز گفت این دستاوردها می‌توانند حق انتخابی در اختیار کارگران قرار دهند که اکنون دور از دسترس به نظر می‌رسد. بزوس در این باره اظهار کرد: «من می‌توانم با سه روز کار کردن در هفته، هزینه‌های خانواده‌ام را تأمین کنم.»

پیش‌بینی بزوس تنها به کوتاه شدن هفته کاری محدود نمی‌شود. او معتقد است با افزایش بهره‌وری اقتصادی به کمک هوش مصنوعی، برخی خانوارها ممکن است بار دیگر بتوانند با درآمد یک نفر هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. از نگاه او، فراوانی اقتصادی حاصل از این تحول می‌تواند به کمیاب‌تر شدن نیروی کار منجر شود؛ زیرا افراد کمتری احساس خواهند کرد برای تأمین نیازهای خود ناچارند به اندازه گذشته کار کنند.