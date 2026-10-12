به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر انتظامی‌نیا اظهار کرد: در پی ارجاع چند فقره پرونده با موضوع جعل و کلاهبرداری تحت عنوان رسیدساز جعلی به پلیس فتا، با توجه به حساسیت موضوع و تاثیر آن بر امنیت روانی جامعه، پیگیری پرونده به‌صورت وی‍ژه در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلپس فتای بروجن با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های فنی، مستندات لازم را جمع‌آوری کرده، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن با اشاره به اعتراف صریح متهم افزود: این فرد کلاهبردار در بازجویی‌های فنی پلیس و پس از مواجهه با مدارک و مستندات غیرقابل انکار، به بزه انتسابی و کلاهبرداری اعتراف کرد.

انتظامی‌نیا عنوان داشت: متهم پس ازتکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از همشهریان درخواست کرد جهت شناسایی و پیگیری پرونده جعل و کلاهبرداری خود به کلانتری 11 و پلیس فتای شهرستان مراجعه نمایند.