امنیت روانی هنرمندان در گرو پذیرش قانون از سوی همه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از تقارن برگزاری جشنواره فیلم فجر با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ابراز خرسندی کرد و گفت: سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با بازنگری در کم و کیف برگزاری این رویداد سینمایی در دوره های گذشته و بهره مندی از مشاوره کارشناسان سینمایی برگزار شد.

وی بیان کرد: اجازه می خواهم در فرصت ایجاد شده اتفاق های مهمی را که در دولت تدبیر و امید در حوزه سینما رخ داده است بیان کنم.

وزیر ارشاد در ابتدا با اشاره به این مطلب که تنش میان سینماگران در این دولت از بین رفته است، گفت: از بین رفتن تنش های بی حاصل در دوران گذشته و ایجاد آرامش و اعتماد بین دولت و هنرمندان از جمله دستاوردهای سینما در دولت تدبیر و امید است.

جنتی ادامه داد: تجهیز سالن ها به سیستم دیجیتال و گام برداشتن در برقراری عدالت اجتماعی بین هموطنان از مهمترین اموری است که کمتر از یک سال انجام شد. به اعتقاد من سینمای ایران با دیجیتال شدن وارد مرحله تازه ای از تکنولوژی و فناوری شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متذکر شد: رونق گیشه سینما نمونه بارز از تحول و رونق این صنعت سینما است که می توان به طرح «سینما سلام»، اکران همزمان فیلم ها در تمامی سالن های سینما در تمام نقاط ایران و همچنین افزایش مخاطب سینما اشاره کرد.

وی توضیح داد: ایران و چین دو کشوری هستند که بیشترین تماشاگر علاقه مند به صنعت سینما را دارد و خوشحالیم که بگوییم دستاورد سینمایی دولت دهم تنها ۳۲ میلیارد بوده است در حالی که سینما در ۸ ماه گذشته در دولت تدبیر و امید مبلغی معادل ۵۲ میلیارد فروش داشته است.

جنتی با اشاره به تاسیس گروه «هنر و تجربه» گفت: به اعتقاد من تاسیس گروه «هنر و تجربه» موج خوبی را در میان سینماگران ایجاد کرد و همین مسئله نشان داد که ارزش و اعتبار سینمای فرهنگی برای مخاطبان اهمیت بسیاری دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: همچنین تاسیس مدرسه عالی سینما نویدبخش و راه حل مناسبی برای نهادینه کردن سینمای ایران است. این مدرسه هم اکنون تاسیس شده و شخصیت های برجسته ای عضو آن هستند.

وی تاکید کرد: ایجاد شور و نشاط در جوانان سینماگر بخصوص در انجمن سینمای جوان قابل تقدیر است. در این میان برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در این انجمن باعث شده روابط صمیمانه ای بین مدیران سینمایی و خیل عظیمی از جوانان علاقه مند به سینما صورت گیرد که نتیجه این صمیمیت موجی از تولیدات درخشان در سینمای ایران است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: یاری جستن از اهالی سینما در بخش مدیریتی این هنر صنعت از دیگر امور مهم در مدیریت کلان سینمای ایران بوده است.

جنتی بیان کرد: من از همه سینماگران که در این جشنواره حضور داشتند و همچنین از مدیران سینمایی تشکر می کنم چرا که سینمای ایران یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی است. همچنین از اهالی رسانه که این رویداد مهمی را به خوبی پوشش دادند تشکر می کنم و امیدوارم جشنواره ۳۳ منشاء آفریش آثار بدیع و برتر در سال های آینده باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان صحبت های خود گفت: امنیت روانی هنرمندان در گرو پذیرش قانون است و تصمیمات شوراها در حوزه صدور مجوز برای ساخت و نمایش آثار حکم قانون را دارد که احترام به آن از واجبات است.