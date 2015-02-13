حسین پاینده استاد دانشگاه و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این همایش به دیدگاه‌های نو درباره این اثر تاریخی در ادبیات کهن ایران اختصاص دارد و با استفاده از مفاهیم نظریه روایت‌شناسی در نقد ادبی، یکی از حکایت‌های «تاریخ بیهقی» را تحلیل خواهم کرد.

وی افزود: کتاب ارسطو با عنوان «شعرشناسی» (فن شعر) نخستین تلاش برای ارائه‌ نظریه‌ای منسجم درباره روایت بود. با ظهور رمان در قرن هجدهم و شکل‌گیری ژانر داستان کوتاه در قرن نوزدهم، نظریه‌های روایت‌شناسانه بیش از پیش و با تنوعی بسیار مطرح شدند. پیدایش ساختارگرایی در دهه‌ ۱۹۶۰ نقطه‌ عطفی در شکوفایی نظریه‌های نوین روایت‌شناسی بود. استراوس، تودوروف، بارت، گریما، ژنت و اخیراً استانتزل و فلادرنیک برخی از شاخص‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه‌اند.

نویسنده کتاب «گشودن رمان» در ادامه گفت: از جمله مفاهیم مرکزی همه‌ نظریه‌های روایت‌شناسانه، «راوی» است که نقش میانجی بین دنیای روایت‌شده و دنیای واقعی را ایفا می‌کند. در این سخنرانی، با تمرکز بر همین مفهوم مهم، ابتدا بحثی درباره‌ کارکرد «راوی» و تقسیم‌بندی آن مطابق با نظریه روایت‌شناسی ژنت ارائه خواهد شد و در بخش دوم قسمتی از کتاب «تاریخ بیهقی» را از منظر شیوه‌ روایت تحلیل می‌کنم.

به گفته پاینده، این همایش روز یکشنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۳ در محل دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی واقع در سعادت‌آباد خیابان علامه جنوبی آغاز می‌شود و شرکت در آن برای همه علاقه‌مندان آزاد است.