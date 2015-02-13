یک مرد ۴۰ ساله به سه نفر زندگی دوباره بخشید

عباس چنانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: مردی ۴۰ ساله اوایل هفته جاری در اثر واژگونی خودرو دچار ضربه به سر شده بود. این مرد روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه بعد از گذشت چهار روز در نهایت منجر به مرگ مغزی می شود.

وی افزود: با رضایت خانواده بیمار از جمله: برادران، مادر و همسر وی، اعضا بیمار برای زندگی بخشی به چند نفر دیگر اهدا می شود.

تصریح كرد: دو كلیه این بیمار در اهواز به مردی ۳۶ ساله و زنی ۳۰ ساله پیوند زده شد. كبد وی هم به شیراز ارسال شد تا در آنجا به بیمار نیازمند پیوند زده شود.

چنانه عنوان كرد: خیلی از بیماران نیازمند به پیوند كبد هنوز هم برای تشكیل پرونده خود به استان شیراز مراجعه می كنند. خوشبختانه امكانات لازم برای انجام پیوند كبد در خوزستان فراهم شده و بیش از یك ماه پیش نیز اولین پیوند كبد در استان با موفقیت انجام شد.

وی در پایان گفت: البته تعداد محدودی تشكیل پرونده برای پیوند كبد در استان داریم اما كبد این بیمار برای آنها مناسب نبود. امیدوارم تمامی بیماران استان برای انجام پیوند كبد در خوزستان تشكیل پرونده بدهند.