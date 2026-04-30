۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

فوتبالیست ۱۸ ساله خوزستانی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

اهواز – مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اعضای بدن یک فوتبالیست ۱۸ ساله خوزستانی که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه عصر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این جوان، عضو تیم فوتبال جوانان استقلال خوزستان بود.

وی افزود: کلیه‌ها و کبد وی طی یک عمل موفقیت‌آمیز در بیمارستان گلستان اهواز، به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: این هشتمین عمل موفق اهدای عضو در سال جاری در خوزستان است.

چنانه ادامه داد: آمار اهدای عضو در استان خوزستان در سال گذشته، ۲۴ مورد رضایت‌گیری بوده که از این تعداد، ۳۸ پیوند کلیه و پنج پیوند کبد در اهواز انجام شده است. همچنین ۱۳ کبد برای بیماران نیازمند خوزستانی که در فهرست انتظار شیراز بوده‌اند، به این شهر منتقل شده است.

وی در پایان گفت: ۵۵۰ نفر با گروه‌های خونی مختلف در فهرست انتظار پیوند عضو در استان قرار دارند؛ هرچند این آمار به دلیل فوت بیماران یا اعزام آن‌ها به شیراز برای پیوند، متغیر است.

کد مطلب 6816190

