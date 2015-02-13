پیکان برابر شهرداری زاهدان پیروز شد/ شکست نوین کشاورز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم و پایانی رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم‌های پیکان و شهرداری زاهدان در خانه والیبال تهران آغاز شد که در پایان تیم پیکان با حساب 3 بر یک حریف خود را شکست داد.

شاگردان پیمان اکبری ست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 25 بر 21، 27 بر 25 و 25 بر 13 برنده شدند و تنها ست سوم را 25 بر 21 واگذار کردند. پیکان با این برد 31 امتیای شد و دور گروهی را با صدرنشینی در گروه اول پایان داد.

در یکی دیگر از دیدارهای برگزار شده از گروه دوم تیم مهرپارس شیراز در سه ست متوالی از سد نوین کشاورز تهران گذشت. تیم مهرپارس به ترتیب با امتیازات 25 بر 19، 27 بر 25 و 25 بر 22 برنده شد.