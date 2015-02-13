واکنش میرکاظمی به سخنان جهانگیری/این آقایان در دولت بعدی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت در حاشیه مراسم ختم والده محمود احمدینژاد با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که واکنش شما در قبال صحبتهای جهانگیری که اعلام کرده بود «متوجه نشدیم پنج سال گذشته پول نفت کجا رفته است؟»، گفت: بعید میدانم آقای جهانگیری چنین صحبتی کرده باشد. علاوه بر اینکه هزینهکرد یک بحثی است و پولهای نفت کجا رفته است، بحث دیگری است.
وی در ادامه افزود: امروز پروژههایی در نفت به بهرهبرداری میرسد که در سالهای گذشته فعالیت عمرانی آنها آغاز به کار کرده است که از جمله آنها میتوان به فاز 12 پارس جنوبی که 94 درصد در دولت دهم پیشرفت داشته و تحویل دولت یازدهم شد اشاره کرد که این پروژه باید روزانه 75 میلیون مترمکعب گاز تولید میکرد که تعجب ما این است که چرا این پروژه تاکنون به بهرهبرداری کامل نرسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن شش درصدی که از این پروژه باید در دولت یازدهم به اتمام میرسید، متاسفانه 1.5 سال به طول انجامیده است. همچنین در پروژههای دیگر نیز این منوال ادامه داشته است.
میرکاظمی خاطر نشان کرد: در بخشهای دیگر از جمله راهسازی و سدسازی سرمایهگذاریهایی انجام شده که دولت اگر آنها را مناسب نمیدانست، فهرست آنها را اعلام میکرد و علاوه بر آن درصد پیشرفت پروژهها را که در دولت قبلی انجام شده بود، اعلام میکرد.
وی گفت: آیا این درست است که دولت جدیدی بر سر کار بیاید و اقدامات دولت گذشته را زیر سوال ببرد؟ ما باید منتظر باشیم تا این دولت تا آخر کار خود را انجام دهد که بعید میدانم این آقایان در دولت بعد باشند.
میرکاظمی همچنین درباره توطئههای نفتی و اقدامات دولت در این راستا، اظهار داشت: دولت در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است، عملکرد ایران همانند عملکرد عربستان بوده است و این سوالی بود که بنده از وزیر نفت پرسیدم؛ زیرا دیپلماسی انرژی که این دولت در پیش گرفته است را نمیپسندیم.
وزیر اسبق نفت ادامه داد: زمانی که روسیه اعلام کرد اگر اروپا به تحریمهای خود ادامه دهد، ما گاز آنها را قطع میکنیم، بلافاصله آقای زنگنه طی مصاحبهای اعلام داشتند که ما آن را تامین خواهیم کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در زمان حمله داعش به برخی از تاسیسات نفتی که باعث شد قیمت نفت سیر صعودی پیدا کند، مسئولان نفتی ما اعلام داشتند که ما با افزایش تولید، کاهش تولید نفت را جبران خواهیم کرد که مجددا این اظهارنظر آنها موجب کاهش قیمت نفت شد.
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