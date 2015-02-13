مراسم ترحیم والده محمود احمدی نژاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم ترحیم سیده فاطمه قادری والده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان عصر امروز جمعه با حضور شخصیت های سیاسی و نظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد حضرت ولی عصر شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

در این مراسم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، حسین فریدون دستیار رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، اسفندیار رحیم مشایی، سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، سید محمد حسینی وزیر سابق ارشاد، محمدرضا تابش نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی عضو جامعه روحانیت مبارز، علیرضا مرندی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سعید مرتضوی، کامران دانشجو وزیر سابق علوم، مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس، علی اکبر جوان فکر معاون اسبق دولت نهم، مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت دهم، حمیدرضا بهبهانی وزیر راه دولت نهم، حسین طلا، صادق محصولی، مهدی کوچک زاده، پرویز داوودی معاون اول دولت نهم، خسرو معتضد تاریخ دان، حجت الاسلام حجازی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری، محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، مهدی کلهر، محمد مایلی کهن، فتاح وزیر نیروی دولت نهم، حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش سابق، رستم قاسمی وزیر سابق نفت و مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و دیگر اعضای سابق دولت های نهم و دهم حضور داشتند.