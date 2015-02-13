اعلام نام مدیران تامین اجتماعی سیاسی بود/ مصوبه هیات امنا اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در حاشیه مراسم ختم والده محمود احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده قضایی سازمان تامین اجتماعی در زمان تصدی وی در این سازمان، اظهار کرد: آنهایی که در سازمان هستند و ارتباط دارند، می‌دانند که کوچک‌ترین تخلفی در زمان مدیریت من نبوده است و 1.5 سالی که ما در سازمان بودیم، هر چه توانستیم منابع سازمان را اضافه کردیم و مصوباتی گرفتیم که خیر و برکتش امروز هم برای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

وی افزود: یکسری شایعات و مطالب کذبی از جمله اینکه 137 شرکت از طرف سازمان به بابک زنجانی داده شده است، مطرح شد که این مسائل را با هدف تبلیغات کذب و جنگ روانی ایجاد کردند. امروز که بابک زنجانی را گرفتند، متوجه شدند که یک چوب کبریت هم از سازمان تامین اجتماعی پیش او نبوده است.

مرتضوی ادامه داد: این مدتی که بابک زنجانی بازداشت بوده است، فقط در رابطه با مسائل مربوط به وزارت نفت از وی مطالبی را اخذ کردند و متوجه شدند هیچ بحثی در رابطه با سازمان تامین اجتماعی نداشته است و مالی از تامین اجتماعی پیش او نبوده که بگیرند و اعاده کنند.

وی افزود: برای روز هفتم ماه گذشته وقت رسیدگی پرونده سازمان تامین اجتماعی را تعیین کردند اما به دلیل اینکه بازپرس عوض شد، آقای بازپرس گفتند که استعلام‌هایی انجام شده بوده و جواب نیامده است و پرونده را هنوز مطالعه نکردند. بنابراین وقت رسیدگی تجدید شد و تاکنون مطلب خاص دیگری در این زمینه نبوده است.

مرتضوی با تاکید بر اینکه پرونده سازمان تامین اجتماعی هیچ حجمی ندارد چون هیچ تخلفی در آن نیست، گفت: یکسری مسائل در رابطه با بحث بودجه غیر شمول است. این بودجه، بودجه‌ای است که در همه سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و قانونگذار از طریق هیات امنا و مجلس در رابطه با بودجه غیرشمول، وضعیت آن را تعیین می‌کند که به چه مصارفی برسد.

وی تاکید کرد: رئیس سازمان و وزیر یک وزارتخانه اختیار دارد بر اساس مصوبه‌ای که موجود است، این بودجه را هزینه کند.

مرتضوی اظهار کرد: البته آمدند یکسری اسامی را منتشر کردند و گفتند که برخی مدیران از بودجه غیر شمول پاداش گرفته‌اند و یا به افراد بیمار و به خانواده‌های بی‌بضاعت و بی‌سرپرستی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند، در جریان سفرهای استانی پرداخت کردند.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در تشریح چگونگی هزینه‌کرد بودجه غیرشمول، گفت: اصلا قانون غیرشمول همین است. این بودجه تصویب شده است برای همین کارها، اما برخی از روی اغراض سیاسی، اسامی را منتشر کرده‌اند و این کار را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به بازداشت برخی افراد در سازمان تامین اجتماعی به دلیل سوء استفاده‌های مالی، گفت: اخیرا هم ملاحظه کردید که در اخبار آمده بود که هفته گذشته چندین میلیارد سوء استفاده مالی شد و در این راستا پرونده بعضی از مدیران سازمان تامین اجتماعی در هیات رسیدگی به تخلفات رفت و تعداد زیادی از آنها را نیز بازداشت کردند.

مرتضوی ادامه داد: حال باید برخی بگویند مدیر سازمان تامین اجتماعی از مدیرعامل سکه یا پاداش بگیرد، بهتر است یا از ارباب رجوع و یا کارخانه‌دارها؟ این مورد است که افراد را فاسد می‌کند.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه ما هر اقدامی که انجام دادیم، در چارچوب قانون بوده است، اظهار کرد: اگر هیات امنا بودجه تصویب کرده و لیست داده، ما بر این مبنا توزیع کردیم که هیچ ایرادی ندارد و درواقع ما بر اساس مصوبه هیات امنا اقدام کردیم.

وی خاطر نشان کرد: اقدامات ما درواقع مانند اقدامات یک وزیر یا مدیری که مطابق بودجه‌ای که مجلس، تصویب و شورای نگهبان آن را تائید می‌کند، است؛ همه مسائل بودجه کشور به همین شکل است و اگر مدیری هزینه‌ای کند که در بودجه نیامده باشد، مسئول است. ولی اگر در بودجه آمده باشد و ردیف مشخص شده باشد و آن را هزینه کند، درواقع هیچ جرمی انجام نداده است.

مرتضوی ادامه داد: هیچ تخلفی از طرف من در رابطه با سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد چرا که تمامی اقدامات ما بر مبنای قانون و مصوبات هیات امنا و هیات مدیره بوده است و شما اگر قانون تجارت را بخوانید، می‌فهمید که این یک اصل است که مدیرعامل، مجری اوامر هیات مدیره و هیات امناست. بنابراین هیات امنا اختیار قانونی در تصویب بودجه غیرشمول داشته است و ما هم طبق قانون عمل کردیم و هیچ اقدام غیرقانونی انجام ندادیم که در آن مشکلی وجود داشته باشد.