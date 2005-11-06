صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق از امروز آغاز مي شود

محمد مختاري در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره به آزادسازي مجدد صادرات تخم مرغ به عراق افزود: براساس اعلام سازمان OIE مبني بر عدم مشاهده نمونه آنفولانزاي مرغي در ايران و تاييد مقامات عراقي از امروز صادرات مرغ ، تخم مرغ نطفه دار، جوجه يكروزه و تخم مرغ خوراكي به كشورعراق مجدد آغازخواهد شد .

وي تاكيد كرد: درحال حاضر مجوز صادرات دو هزار تن تخم مرغ نطفه دار و دو هزار تن تخم مرغ خوراكي به كشور عراق داده شده است .

مختاري در مورد صادرات 60 هزار تني تخم مرغ در سالجاري گفت: درسال گذشته حدود 40 هزار تن تخم مرغ به كشورهاي عراق و آسياي ميانه صادر شده كه اين رقم با 20 هزار تن افزايش در سالجاري به 60 هزار تن خواهد رسيد .

وي در مورد قطع صادرات تخم مرغ به كشورعراق اظهار داشت: صادرات تخم مرغ به كشور عراق به دليل شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي مدت بيست روز قطع شده بود كه براساس محاسبات انجام شده ميزان صادرات تخم مرغ درمدت مذكور حدود هفت هزار تن برآورد شده است .