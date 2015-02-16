به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، طبق آنچه انتظار می رفت، فیلم جدید «پنجاه طیف گری» همزمان باكس آفیس آمریكای شمالی و جهان را در اختیار گرفته است.

1. «پنجاه طیف گری»: ساخته سم تیلر جانسن ساخته از فوكوس فیچرز و یونیورسال، با درجه‌بندی R، در اولین آخر هفته نمایشش 81 میلیون و 670 هزار دلار فروش كرد و با نمایش در 3646 سالن سینما، در راس باكس آفیس آمریكا و كانادا قرار گرفت. این فیلم كه همزمان در بسیاری از كشورهای جهان اكران شده با 158میلیون دلار فروش در سینماهای جهان در 55 کشور عنوان پرفروش‌ترین فیلم هفته را به خود اختصاص داده است.

2. «مردشاه: سرویس مخفی»: ساخته متیو ون از كمپانی فوكس قرن بیستم با فروش 35 میلیون و 600 هزار دلار در اولین آخرهفته نمایشش فیلم دوم هفته شد. این فیلم در 3204 سالن سینما به نمایش درآمده و متیو ون آن را بر اساس یک قصه کمیک و مصور کارگردانی ‌کرده و كالین فرث بازیگر آن است. داستان فیلم درباره جاسوسی عالی‌رتبه و مخفی است كه می خواهد پسر برادرش را وارد این دنیای پیچیده كند.

3. «باب اسفنجی: اسفنج بیرون از آب»: این انیمیشن سینمایی در دومین هفته نمایشش 30 میلیون و 540 هزار دلار فروش كرد تا در مجموع 93 میلیون و 672 هزار دلار فروش كرده باشد و جایگاه سوم باكس آفیس را در اختیار بگیرد. این فیلم كه در 3654 سالن سینما به نمایش درآمده، هفته پیش اول بود.

4. «تك تیرانداز آمریكایی»: ساخته كلینت ایستوود این هفته با فروشی 16 میلیون و 435 هزار دلاری پس از هشت هفته فروش، در مكان چهارم جای گرفت. این فیلم فروش خود را تاكنون به 304.133 میلیون دلار رسانده و در 3436 سالن نمایش داده می شود.

5. «ژوپیتر صعودی»: ساخته لانا و اندی واچوفسكی از كمپانی برادران وارنر در هفته دوم نمایشش از جایگاه سوم به جایگاه پنجم رسید. این فیلم در هفته گذشته 3181 سالن سینما فروشی 9 میلیون و 430 هزار دلاری را تجربه كرد تا در مجموع 32.552 میلیون دلار فروخته باشد.

6. «پسر هفتم»: كه هفته پیش در مكان چهارم و تازه وارد بود با اكران در 2874 سالن سینما در این هفته فروشی 4 میلیون و 152 هزار دلاری را تجربه كرد تا در مجموع 13.423 میلیون دلار فروش كرده باشد.

7.«پدینگتون»: این فیلم که هفته پیش پنجم بود با فروش آخر هفته 4 میلیون و 105 هزار دلاری فروش کلی خود را به 62 میلیون و 298 هزار دلار رساند. این فیلم در 2874 سینما اکران شده است.

8. «بازی تقلید»: این فیلم كه هفته پیش در جایگاه هفتم بود، این آخر هفته 3 میلیون و 545 هزار دلار فروخت تا در مجموع در 12 هفته 79 میلیون و 677 هزار دلار فروخته باشد.

9. «ساقدوش»: این فیلم با فروش آخر هفته 3 میلیون و 400 هزار دلاری در مجموع در پنج هفته فروشی 59 میلیون و 700 هزار دلاری را تجربه کرد.

10. «پروژه تقویم نجومی»: ساخته دین ایزراییلیتی فیلمی نوجوانانه از سفر در زمان در سومین هفته نمایشش فروشی 2 میلیون و 730 هزار دلاری را تجربه کرد تا مجموع فروشش را به 19 میلیون و 559 هزار دلار برساند.

«سیاه یا سفید»، «پسر همسایه»، «هنوز آلیس»، «ربوده شده 3»، «مدل قدیمی»، «سلما»، «مرد پرنده ای» . «تئوری همه چیز»‌ دیگر فیلم‌های رده‌های پایین‌تر هستند.