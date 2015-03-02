به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، اين هفته در كمال ناباوري یک فیلم تازه از راه رسیده با نام «فوکوس» با بازی ویل اسمیت موفق شد تا فیلم پرمدعای «پنجاه طیف خاکستری» را کنار بزند و در جایگاه اول باكس آفيس آمريكا قرار بگيرد. اين فیلم که در ۳۳۲۳ سالن سينما به نمايش درآمده در اولین آخر هفته نمایشش بیش از ۱۹ میلیون دلار فروش کرد. در حالی که با بودجه ای ۵۰ میلیون دلاری ساخته شده است.

۲. «مرد پادشاه: سرویس مخفی» ساخته متیو وان با بازی کالن فرت اين هفته با فروشي ۱۱.۷ ميليون دلاري پس از سه هفته فروش، بار دیگر در مكان دوم جاي گرفت. اين فيلم فروش خود را تاكنون به ۸۵.۶۹۶ ميليون دلار رسانده و در۳۲۸۲ سالن نمايش داده مي شود.

۳. «باب اسفنجی بیرون از آب» باز هم سوم شد. این فیلم در این آخر هفته ۱۱.۲ میلیون دلار فروخت تا مجموع فروشش در چهار هفته را به ۱۴۰.۳۲ میلیون دلار برساند. این انیمیشن موفق در ۳۴۶۷ سالن سینما در حال نمایش است.

۴. «پنجاه طیف گری» که هفته پیش اول بود، این هفته در مکان چهارم قرار گرفت. این فیلم در ۳۳۸۳ سالن به نمایش درآمده و با فروش ۱۰.۹۲۷ میلیون دلاری خود مجموع فروشش در سه هفته را به رقم ۱۴۷ میلیون دلار رساند. هزینه ساخت فیلم ۴۰ میلیون دلار بوده است.

۵.«اثر لازاروس» این فیلم به کارگردانی دیوید گلب که در اولین هفته نمایشش وارد فهرست پرفروش‌ها شده فیلمی در ژانر ترسناک است که در ۲۶۶۶ سالن اکران شده و این آخر هفته فروشی ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری را ثبت کرد.

۶. «مک فارلند، ایالات متحده آمریکا» ساخته نیکی کارو با بازی کوین کاستنر که هفته پیش چهارم بود، در دومین هفته نمایشش ۷.۷۹۷ میلیون دلار فروش کرد و مجموع فروش حود در ۲۷۶۵ سالن سینما را به ۲۱.۹ میلیون دلار رساند.

۷. «تک تیرانداز آمریکایی» که هفته پیش ششم بود، در دهمین هفته نمایشش ۷.۷۰۰ میلیون دلار فروخت تا در مجموع آمار فروش خود را به بیش از ۳۳۱ میلیون دلار برساند. این فیلم در ۲۹۱۴ سالن نمایش داده می‌شود.

۸. «داف» این فیلم کمدی به کارگردانی آری سندل که هفته پیش پنجم بود، در دومین هفته نمایشش ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار دلار فروش کرد تا در مجموع رقمی بیش از ۲۰ میلیون دلار را به نام خودش ثبت کرده باشد.

۹. «هنوز آلیس» که هفته پیش یازدهم بود، در هفتمین هفته نمایشش ۲ میلیون و ۶۹۵ هزار دلار فروش کرد تا در مجموع ۱۱ میلیون و ۹۸۴ هزار دلار فروخته باشد. این فیلم که با بودجه ۵ میلیون دلاری ساخته شده، هفته پیش در اسکار برای نقش زن اول با بازی جولین مور جایزه برد و همین به فروش آن کمک کرد.

۱۰. «وان داغ ماشین زمان ۲» در دومین هفته نمایشش در حالی که هفته پیش هفتم بود، این هفته به جایگاه دهم رانده شد. این فیلم که آخر هفته فروش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری را ثبت کرده در مجموع بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش کرده است. بودجه ساخت این فیلم ۱۴ میلیون دلار بوده است.

«ژوپیتر صعودی»، «بردمن»، «بازی تقلید» ، «پدینگتون» . «آ لامالا»‌، «ضربه شلاق»، «تئوری همه چیز»، «قهرمان بزرگ ۶» و «سیاه یا سفید» و «سلما» دیگر فیلم‌های پرفروش در رده‌های بعدی بودند.