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۲۷ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۲۵

بابایی:

یزد از استان های برتر در بازپرداخت معوقات بانکی است

یزد از استان های برتر در بازپرداخت معوقات بانکی است

یزدـ معاون برنامه ریزی استاندار یزد با بیان اینکه مشتریان بانک های یزد از خوش حساب ترین مشتریان کشور هستند، گفت: یزد از استانهای برتر در بازپرداخت معوقات بانکی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان یزد اظهار داشت: مردم به ویژه کشاورزان، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان مشتریان خوش حساب بانکها بوده اند و لازم است بانکها نیز به ویژه در ایام پایانی سال، شرایط کشاورزان و صنعتگران را درک کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان یزد شاهد بیشترین تعامل بانکها با صنعتگران بوده ایم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یزد استانی صنعتی است و ریسک سرمایه گذاری در صنعت نیز بالاست، انتظار بیشتری از بانکها وجود دارد و امیدواریم بتوانند با تعامل، مشکلات واحدها به ویژه واحدهای دارای مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را حل کنند.

بابایی با بیان اینکه کمترین کاری که ما می توانیم در برابر ریسک سرمایه گذاری در حوزه صنعت انجام دهیم، حمایت و پیگیری رفع مشکلات است، ‌ عنوان کرد: یک تیم اقتصادی قوی کار صنایع استان یزد را پیگیری می کنند و اگر امروز یزد به این جایگاه در حوزه صنعت، کشاورزی و تولید رسیده و رونق اقتصادی نسبتا خوبی دارد، به خاطر پیگیری های انجام شده است.

وی تاکید کرد: معتقدیم مشکلات تک تک واحدهای صنعتی و تولیدی در استان باید بررسی و تا رفع مشکل پیگیری شود زیرا ما از مشکلات موجود بر سر راه صنایع مطلع هستیم.

بابایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت در حوزه تولید، مراحل سخت را به خوبی پشت سر گذاشته و اهتمام دارد تا تولیدکنندگان در کنار دولت و مردم باقی بمانند و سرمایه های خود را از عرصه تولید خارج نکنند.

در این نشست در مورد مصارف منابع بانکی، استمهال معوقات بانکی و ... با حضور روسای بانکهای استان یزد بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 2499093

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