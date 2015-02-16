یزد از استان های برتر در بازپرداخت معوقات بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان یزد اظهار داشت: مردم به ویژه کشاورزان، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان مشتریان خوش حساب بانکها بوده اند و لازم است بانکها نیز به ویژه در ایام پایانی سال، شرایط کشاورزان و صنعتگران را درک کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان یزد شاهد بیشترین تعامل بانکها با صنعتگران بوده ایم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یزد استانی صنعتی است و ریسک سرمایه گذاری در صنعت نیز بالاست، انتظار بیشتری از بانکها وجود دارد و امیدواریم بتوانند با تعامل، مشکلات واحدها به ویژه واحدهای دارای مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را حل کنند.

بابایی با بیان اینکه کمترین کاری که ما می توانیم در برابر ریسک سرمایه گذاری در حوزه صنعت انجام دهیم، حمایت و پیگیری رفع مشکلات است، ‌ عنوان کرد: یک تیم اقتصادی قوی کار صنایع استان یزد را پیگیری می کنند و اگر امروز یزد به این جایگاه در حوزه صنعت، کشاورزی و تولید رسیده و رونق اقتصادی نسبتا خوبی دارد، به خاطر پیگیری های انجام شده است.

وی تاکید کرد: معتقدیم مشکلات تک تک واحدهای صنعتی و تولیدی در استان باید بررسی و تا رفع مشکل پیگیری شود زیرا ما از مشکلات موجود بر سر راه صنایع مطلع هستیم.

بابایی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت در حوزه تولید، مراحل سخت را به خوبی پشت سر گذاشته و اهتمام دارد تا تولیدکنندگان در کنار دولت و مردم باقی بمانند و سرمایه های خود را از عرصه تولید خارج نکنند.

در این نشست در مورد مصارف منابع بانکی، استمهال معوقات بانکی و ... با حضور روسای بانکهای استان یزد بحث و تبادل نظر شد.