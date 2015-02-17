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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۲۰

اولین سفر یک مقام اسرائیلی به هند پس از برقراری روابط دوجانبه

اولین سفر یک مقام اسرائیلی به هند پس از برقراری روابط دوجانبه

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به عنوان اولین مقام اسرائیلی پس از برقراری روابط دوجانبه در 24 سال پیش به هند سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هفته جاری در سفر به هند در نمایشگاه نیروهای هوایی در بنگالور شرکت می کند.

بر اساس این گزارش 15 شرکت اسرائیلی و صدها نماینده اسرائیلی در این نمایشگاه نیروی هوایی در هند شرکت می کنند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در روز 18 فوریه با هدف گفتگو با مقامات ارشد هندی درباره همکاریهای دوجانبه به دهلی نو می رود و این سفر اولین دیدار مقامات دهلی نو و تل آویو از زمان ایجاد روابط دوجانبه در سال 1991 است.

نارندرا مودی نخست وزیر هند و بنیامین نتانیاهو در سپتامبر گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.

کد مطلب 2499216

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