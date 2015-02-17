به گزارش خبرگزاری مهر، منصور فروزش درباره موضوع فیلم کوتاه «چند گره دورتر» که به تازگی روی میز تدوین رفته است، گفت: در این فیلم داستانی، جزیرهای مورد تجزیه واقع میشود و اهالی آن منطقه مجبور میشوند کوچ کنند و حتی جنازه اموات خود را انتقال دهند.
وی افزود: تصویربرداری این فیلم در جزیره هرمز و به مدت 12 جلسه به طول انجامید. جزیره هرمز از نظر امکانات رفاهی بسیار ضعیف است، اما مسئولان جزیره و همچنین اهالی آنجا به فرهنگ و هنر علاقه خاصی دارند و توانستهاند هـرمـز را به یک جزیره فرهنگی تبدیل کنند.
عبدالرسول دریایی، محمد سلامتی، علی یادگاری و امیر یادگاری از جمله بازیگران این فیلم کوتاه به شمار می آیند.
سایر عوامل تولید فیلم داستانی «چند گره دورتر» عبارتند از: نويسنده، كارگردان و تهيهكننده: منصور فروزش، گروه فيلمنامه: محمدرضا كشاورز، علی كاظمی، محمدحسين هاشمی، مدير فيلمبرداری: اسماعيل آقاجانی، صدابردار: محمود كاشانی، تدوين: شهاب بشيری، مدير توليد: عليرضا سردشتی، عكس: سيدعلی حسينی، گروه موسيقی محلی ليوا: حسين غلامپور، محمد هرمزیبندر، رضا محمدیبلال، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
فیلمبرداری مستند «محیط، بیبان» از نیمه اسفند آغاز میشود
فیلمبرداری مستند «محیط، بیبان» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در کردستان و همدان آغاز می شود و سپس در شهر تهران ادامه خواهد یافت.
در خلاصه فیلم مستند «محیط، بیبان» آمده است: با فعالیت گروههای مدافع محیط زیست، موجی راه افتاده است که سبب شده در مناطقی از ایران شکارچیان دست از شکار بکشند، اما از سوی دیگر برخی افراد به دلیل رفتارهای مغایر رویه متداول، به شکارکُش معروف شدهاند...
عوامل تولید مستند «محیط، بیبان» عبارتند از: تهیهکننده و کارگردان: کتایون جهانگیری، تصویربردار: مهراد امین کاظمی، صدابردار: پژمان راژ، گروه تصویربرداری: عبدالله درخشانی، آرام نصرالهی، مدیرتولید: حشمت نارنجی، عکاس: شاهو کریمیان، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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