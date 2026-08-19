به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسیتهای زیستمحیطی شهرستان ری اظهار کرد: موضوعات زیستمحیطی فراجناحی است و برای رفع چالشهای این حوزه، همکاری همه دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و مشارکت مردم ضروری است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با بیان اینکه این شهرستان به دلیل استقرار صنایع متعدد و مجموعه آرادکوه از شرایط ویژهای برخوردار است، افزود: با وجود محدودیت امکانات و نیروی انسانی، تلاش میشود با استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف و همراهی مردم، مشکلات زیستمحیطی کاهش یابد.
وی رسانهها را چشم سوم مسئولان توصیف کرد و گفت: رسانهها با رصد و انعکاس مسائل و دغدغههای زیستمحیطی میتوانند نقش مؤثری در شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات مردمی داشته باشند.
شایسته با اشاره به چالش پسماند در شهرستان ری بیان کرد: آرادکوه یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی منطقه است و باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، از ظرفیت پسماند برای تولید انرژی استفاده شود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را ضروری دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع انرژی فسیلی، حرکت به سمت انرژیهای پاک و تجدیدپذیر باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی از اخذ مجوز برای ۱۲ لکه صنعتی خبر داد و اظهار داشت: نظارت بر فعالیت صنایع، پالایشگاه و مراکز مرتبط به صورت مستمر انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه آلایندگی، اخطارهای قانونی صادر خواهد شد.
شایسته در پایان با اشاره به آثار مخرب مصرف پلاستیک بر محیط زیست، بر فرهنگسازی برای کاهش مصرف این محصول و مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.
نظر شما