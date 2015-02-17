به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم نفرات برگزیده بخش رمان و مجموعه داستان معرفی می شوند. به نفرات برگزیده، لوح تقدیر، تندیس جایزه و جایزه نقدی اهدأ خواهد شد.
دبیری این دوره از جایزه هفت اقلیم به عهده آیت دولتشاه بود. عباس عبدی و محمد کشاورز نیز به عنوان دبیر هیئت داوران بخش های رمان و مجموعه داستان فعالیت داشتند. نامزدهای نهایی در ۲ بخش مجموعه داستان و رمان به شرح زیر است:
نامزدهای بخش رمان (داوران: عباس عبدی، بلقیس سلیمانی، سودابه اشرفی)
۱-هیچوقت نوشته لیلال قاسمی-نشر چشمه
۲-روز حلزون- زهرا عبدی- نشر چشمه
۳-تاریک ماه- منصور علیمرادی-نشر روزنه
۴-بی مترسک-علی غبیشاوی-نشر نگاه
نامزد های بخش مجموعه داستا(داوران: محمد کشاورز-کوروش اسدی-محمد هاشم اکبریانی)
۱-عاشقانه مارها-غلامرضا رضایی-نشر هیلا
۲-آب و هوای این چند روز سال-آیین نوروزی-نشر نگاه
۳-پاس عطش- علی صالحی- نشر ثالث
۴-فشار آب بر دنیای عجیب دلکو-هادی تقی زاده-نشر روزنه
اختتامیه این دوره جایزه هفت اقلیم روز شنبه ۲ اسفند از ساعت ۱۶ در سالن شماره ۱ مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.
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