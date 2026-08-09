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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

سروری: منتظریم سلبریتی‌ها به جنایت‌ها واکنش نشان دهند

سروری: منتظریم سلبریتی‌ها به جنایت‌ها واکنش نشان دهند

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به کشته شدن یک مداح از سلبریتی‌ها خواست نسبت به این حادثه واکنش نشان دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پرویز سروری در چهارصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تلاش می شود استیصال ترامپ پیروزی جلوه داده شود، اظهار کرد: اصحاب رسانه ما تلاش می کنند مظلومیت و اقتدار کشور را نشان دهند و از خبرنگاران عذر خواهی می کنم که به برخی از آنها به عنوان مزدور یاد می شود.

وی افزود: قلب یک مداح عزیز در مقابل دوربین از تن او بیرون آورده شد و جنایت صورت گرفت و منتظریم که ببینیم سلبریتی ها نسبت به ظلم و جنایت واکنش نشان خواهند داد. امیدواریم رسانه های متعهد نقش بزرگ خود را ایفا کنند.

سروری با بیان اینکه اربعین آموزش امت در مقاومت پایدار است، یادآور شد: اربعین امت را برای آمادگی برای ظهور آموزش می دهد. ما و عراق کشورهایی بودیم که هشت سال با هم جنگیدیم و شهدا و کشته های زیادی داشته ایم. چنین جنگ طولانی قاعدتاً باید کینه و عداوت را جاری و ساری کند اما اربعین عداوت را به محبت و هم افزایی بین امت تبدیل می کند.

وی تأکید کرد: امسال اربعین جلوه دیگری داشت و از ابتدای پیاده روی تا پایان مسیر پایگاه‌ رهبر شهید ما شکل گرفته بود. این کار بزرگی است که هیچ قدرتی جز معنویت، اهل بیت و اربعین نمی تواند آن را رقم بزند.

سروری همچنین خاطرنشان کرد: مردم تهران با شور و شوق در مراسم جاماندگان حضور یافتند و کارکنان شهرداری تهران با عملکرد خالصانه خدمات بسیار خوبی در طول مسیر به شهروندان ارائه دادند.

کد مطلب 6911848
محدثه رمضانعلی

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