۲۶ هزار بازرسی از بازار گلستان؛ ۳۵۳۳ پرونده تخلف تشکیل شد

فرهاد زارع با حضور در خبرگزاری مهر، با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس مشکلات و دغدغه‌های مردم اظهار کرد: حوزه صنعت، معدن و تجارت ارتباط مستقیمی با سبد کالای خانوار دارد و نظارت بر بازار، تأمین معیشت مردم و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، بازار استان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و موجودی کالا، قیمت‌ها و وضعیت انبارها به شکل روزانه مورد پایش قرار می‌گیرد تا در صورت مشاهده کمبود یا تخلف، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان تیرماه، ۲۶ هزار و ۴۶۲ بازرسی در سطح استان انجام شده که حاصل آن تشکیل سه هزار و ۵۳۳ پرونده برای واحدهای متخلف بوده است.

زارع همچنین از دریافت دو هزار و ۲۳۹ گزارش مردمی از طریق ستاد خبری ۱۲۴ خبر داد و گفت: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات بازار دارد و موارد اعلام‌شده پس از بررسی، در صورت احراز تخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوط ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل ۹۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا افزود: در کنار بازرسی‌های عادی، گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های مختلف نیز در سطح استان انجام می‌شود.

زارع تعداد گشت‌های مشترک انجام‌شده از ابتدای سال تا پایان تیرماه را ۶ هزار و ۴۹۱ مورد اعلام کرد و گفت: این گشت‌ها با همکاری تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، بسیج اصناف و سایر مجموعه‌های مرتبط انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی و شرایط تولید است، اما این موضوع مجوزی برای گران‌فروشی نیست و با تخلفات صنفی برخورد خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت گلستان خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی افراد ممکن است از فضای موجود برای احتکار، کم‌فروشی یا گران‌فروشی سوءاستفاده کنند، نظارت‌ها تشدید شده و دستگاه‌های مسئول برای صیانت از حقوق مردم و تولیدکنندگان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند.