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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۵۱

18 کشته و مجروح در انفجار انتحاری شرق افغانستان

18 کشته و مجروح در انفجار انتحاری شرق افغانستان

وقوع یک حمله انتحاری به یک مرکز پلیس در ولایت لوگر افغانستان دست کم 10 کشته و 18 مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، عوامل انتحاری امروز سه شنبه یک مرکز پلیس در ولایت لوگر واقع در شرق افغانستان را مورد حمله قرار دادند. در این حمله دست کم 10 افسر پلیس مجروح و 8 همقطار دیگر آنان مجروح شدند.

در پی وقوع این حمله، ذبیح الله مجاهد سخنگوی شبه نظامیان طالبان با ارسال پیامی به رسانه ها اعلام کرد طالبان مسئولیت این حمله را به عهده می گیرد.

«دین محمد درویش» سخنگوی والی لوگر در این رابطه گفت یکی از عوامل انتحاری بمب همراه خود را در ورودی این مرکز پلیس منفجر کرده و زمینه را برای ورود دیگر تروریست ها به این مرکز فراهم کرده است.

گفتنی است روز گذشته نیروهای امنیتی افغانستان عملیاتی را علیه شبه نظامیان در ولایت جنوبی هلمند آغاز کردند که طی ساعات اولیه آن، یک فرمانده و پنج نفر دیگر از شورشیان مسلح کشته شدند.

 

کد مطلب 2499831

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