آستانه اشرفیه رتبه اول پرورش ماهیان زینتی را در گیلان دارد

حمیدرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به فعالیت دو مرکز تکثیر و تولید ماهیان زینتی در آستانه اشرفیه اظهار داشت: از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه تولید ماهیان زینتی در گیلان بیش از ۲ میلیون قطعه در این دو مرکز تولید و تکثیر می شود.

وی با بیان اینکه سه مرکز مشاغل خانگی نیز درتولید ماهیان زینتی با ۱۰۰هزار قطعه در این شهرستان فعالیت دارند بیان کرد: ۵۲ مزرعه ماهیان گرمابی با ۱۷۲ هکتار در این شهرستان وجود دارد که میزان تولید ماهیان گرمابی ۷۹۰ تن در سال است.

حمیدرضا سلیمانی به ۱۶۰ مزرعه گرمابی کشت توأم در ۱۶ هکتار از مزارع این شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر ۱۷۰ تن ماهی که از این طریق تولید می‌ شود، بالغ بر ۱۴۰ تن ماهی نیز در۱۳ پهنه آب‌بندان به مساحت ۱۰۵ هکتار تولید شده است.

این مسئول با تاکید بر رتبه اول گیلان در پرورش ماهیان سردابی قزل‌آلا گفت: دو پروژه پرورش ماهیان سردابی در دهستان «کیسم »از توابع بخش مرکزی با ۲۶ حوضچه وجود دارد که قادر است در مرحله اول ۲۵ تن ماهی قزل‌آلا را تولید و به بازار مصرف عرضه کند.

وی با بیان این که در استان گیلان ۲۲۶ مزرعه آبزی‌پروری در بخش ماهیان سردابی وجود دارد یاد آور شد: گیلان داری ۲۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری است که سهم آستانه‌اشرفیه فقط یک مزرعه در روستای «لفوت » است.

سلیمانی به تلاش اداره شیلات این شهرستان برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات سرمایه‌گذاری اشاره کرد و اظهار داشت : در بخش تولید ماهیان خاویاری با بهره‌گیری از پرورش ماهیان در قفس و استفاده از سواحل۳۷ کیلومتری این شهرستان در صدد هستیم در راه افزایش تولید ماهیان خاویاری با مشارکت بخش خصوصی عمل کنیم.