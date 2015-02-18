سریال«همه چیزآنجاست» خیابان خلوت کن بود

به گزارش خبرنگار مهر، مزدک رستمی سه شنبه شب در حاشیه ضبط مجموعه تلویزیونی دریاکنار در هتل نارنجستان نور، درباره نقش اسماعیل در سریال همه چیزآنجاست گفت: هر چه نقش سنگین تر و پیچیده تر باشد اجرای آن برایم جذاب تر است.

وی گفت: نقش اسماعیل از شخصیت واقعی ام بسیار دور است و مردم با آن ارتباط برقرار کرده و آن را باور کردند و به عنوان بازیگر، شوقم برای کشتی گرفتن با نقش زیاد است و از نقش های پیچیده و سنگین استقبال می کنیم.

وی درباره شباهت نقش اسماعیل با شخصیت خودش گفت: واقعیت آنست که نقش اسماعیل با شخصیت خودم بسیار دور است و زمانیکه نقش را خواندم احسال کردم نقش جالبی است و برای اجرای آن سعی کردم با چند متخصص و روانشساس نیز صحبت کنم.

رستمی با بیان اینکه سعی نکردم نقش بازی کنم، گفت:اجرای این نقش دارای جذابیت های خاصی بوده که خوشبختانه با مخاطب نیز ارتباط برقرار کرده است.

وی برخورد مردم و بازخوردشان را نسبت به سریال همه چیز آنجاست مثبت بوده است یادآور شد: ارتباط خوبی این سریال با مخاطب داشته است.

رستمی که در حوزه بازیگری تئاتر نیز فعالیت دارد، درباره پذیرش نقش اسماعیل در سریال همه چیز آنجاست گفت: نقش خوب، کارگردان و گروه خوب همه دست به دست هم داد تا این نقش را بپذیریم.

وی عنوان کرد: از روی اول احسال کردم قرار است کار خوبی تحویل مردم شود، از اینرو نسبت به پذیرش نقش اقدام کردم.

رستمی در پاسخ به اینکه ساخت اینگونه سریال ها چقدر در آگاهسازی مردم نقش بسزایی داشته باشد، گفت: با قوه قهریه نمی توان از برخی مسائل پیشگیری کرد و در این بین، ساخت سریالهای خوب و با کیفیت که دغدغه های روز مردم را مطرح کند، بسیار مفید است.

رستمی با اشاره به اینکه مردم از کار باکیفیت و خوب استقبال می کند، گفت: اگر سریالهای با کیفیت بیشتر شود خیلی زود نگاه مردم به تلویزیون بیشتر خواهد شد زیرا فیلمهای ایرانی با فرهنگ مان سنخیت دارند.

مردم همه چیز آنجاست را دوست داشتند

حدیث میرامینی دیگر بازیگر سریال همه چیزآنجاست نیز گفت: مجموعه تلویزیونی بسیار خوب بود و از مزیت های آن این بود که مردم آن را دوست داشتند.

وی درباره عکس العمل مردم نسبت به این سریال گفت: بازی در این سریال برایم متفاوت بود و مردم نیز این شخصیت را پذیرفته بودند.

بازیگر نقش مهرنوش در سریال همه چیز آنجاست با بیان اینکه خوشبختانه مردم شخصیت مهرنوش را باور کرده بودند افزود: بازی در این سریال خوشحال کننده بود.

میرامینی یادآور شد: گروه خوب و داشتن عوامل خوب و پرانرژی و مدیرت خوب آقای شاه حسینی کارگردان سریال سبب شد تا مجموعه خوب و دوست داشتنی ساخته شود.

وی درباره ساخت سریالهای طولانی قسمت یادآور شد: بهتر است از همان ابتدای ساخت سریال در این زمینه برنامه ریزی شود نه اینکه پس از آنکه بازخوردهای مردم را دیدیم نسبت به ادامه قسمتهای سریال اقدام شود.

میرامینی با بیان اینکه مردم با ساخت سریال های بلند قسمت عادت کرده اند، افزود: نیاز است در این زمینه برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد و باید مطابق با فرهنگ و اصالتمان، سریال هایی با برنامه ریزی درست و دارای محتوی بسازیم.

به گزارش مهر، پخش سریال همه چیزآنجاست به تازگی از شبکه سوم سیما به پایان رسیده است.