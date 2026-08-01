به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر مدیریت موزه تاریخ پزشکی همدان، پرونده صدور مجوز فعالیت این مجموعه در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نتیجه رسید و پروانه فعالیت موزه برای سه سال آینده صادر شد.

وی افزود: این مجوز بر اساس ماده ۳۹ فصل پنجم «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول» صادر شده است و بر این اساس پروانه فعالیت موزه تاریخ پزشکی همدان به نام دانشگاه علوم پزشکی همدان با اعتبار سه‌ساله صادر شده و از تاریخ صدور قابل تمدید خواهد بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان در پایان تاکید کرد: صدور این مجوز گامی مهم در تثبیت جایگاه موزه تاریخ پزشکی همدان و گسترش فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی این مجموعه در حوزه حفظ و معرفی میراث پزشکی کشور محسوب می‌شود.