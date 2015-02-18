گازرسانی به تمام روستاهای بالای ۲۰خانوار آذربایجان شرقی تا سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله دینی چهارشنبه در جمع خبرنگاران از انجام ۶۶۶ کیلومتر لوله گذاری برای گازرسانی روستایی در مناطق کوهستانی، باتلاقی، شوره زار و صعب العبور استان تا پایان دی ماه سالجاری خبر داد و افزود: بر همین اساس و با توجه به آمار امور سیستم های مدیریت اطلاعات شرکت ملی گاز ایران منتهی به پایان دی امسال، شرکت گاز استان همچنان رکورددار اجرای شبکه روستایی کشور در سال جاری است.

وی با اشاره به رشد بیش از دو برابری این آمار نسبت به شش ماه نخست سالجاری افزود: شبکه گاز روستایی آذربایجان شرقی بیشتر در مناطق کوهستانی، باتلاقی، شوره زار و صعب العبور صورت گرفته بطوریکه با افتتاح طرح های گازرسانی به ۲۰۰ روستای استان در سالجاری، تعداد روستاهای گازدار به بیش از یکهزار و ۲۱۷ مورد رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی از جذب بیش از ۲۱ هزار مشترک روستایی در سالجاری و اجرای گازرسانی به ۲۳۴ روستای دیگر نیز خبر داد و گفت:‌ از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترکان گاز استان ۲۹۲ هزار و ۲۲۵ مشترک روستایی است که در صورت تأمین اعتبار از محل بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ مطابق با سیاست های دولت تدبیر و امید و بر اساس ابلاغیه وزارت محترم نفت تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۱۰۰ نفر استان تا پایان سال ۹۶ گاز دار خواهند شد.