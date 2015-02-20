به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نهمین دوره تکریم چهرههای قرآنی کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین ابوترابیفرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان، پیشکسوتان و مدیران قرآنی کشور امشب اول اسفندماه برپا میشود.
همزمان با این مراسم آیین اختتامیه دومین دوره مسابقات قرآنی «تلاوت» و سومین دوره مسابقات قرآنی «تسنیم» که مرحله پایانی و کشوری آن روز گذشته در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی آغاز شده بود و ظهر امروز با مخشص شدن نفرات برتر به کار خود خاتمه می دهد، برگزار می شود.
در ابتدای مراسم تکریم چهره های قرآنی، کریم منصوری قاری بینالمللی قرآن کریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم میپردازد. پس از آن نیز مهدی قرهشیخلو رئیس سازمان دارالقرآن گزارشی از برگزاری این مسابقات ارائه خواهد داد.
در ادامه مراسم تکریم چهرههای قرآنی و اختتامیه مسابقات تسنیم» و تلاوت، ۱۹ نفر از نفرات اول مسابقات معرفی و تجلیل میشوند و پس از آن گروه تواشیح محراب و سعید پرویزی مبتهل کشورمان به اجرای برنامه میپردازند.
سپس حجتالاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و در ادامه از ۴۷ چهره قرآنی کشورمان تجلیل خواهد شد. تقدیر از مصطفی صدرزاده مدیر قرآنی و «آرزم» هنرمند قرآنی نیز پایانبخش این مراسم خواهد بود.
این چهره های قرآنی علاوه بر ۱۷ مدیر موفق قرآنی سال که در افتتاحیه مسابقات تسنیم و تلاوت معرفی و تقدیر شدند. در مراسم امشب پس از پخش کلیپ معرفی چهرههای بینالمللی و حافظان درجه دو امسال، ۱۴حافظ قرآن که امسال موفق به دریافت مدرک درجه دو حفظ شدهاند، تجلیل میشوند. پخش کلیپ گرامیداشت اساتید قرآنی فوت شده، پخش کلیپ معرفی اساتید پیشکسوت قرآن و تجلیل از ۲۱ استاد پیشکسوت قرآن از دیگر بخشهای پیشبینی شده برای نهمین همایش تکریم چهرههای قرآنی است.
همچنین در این مراسم برگزیدگان مسابقات قرآن سراسری و بینالمللی سال ۹۳ که رتبههای برتر در رشته قرائت و حفظ را کسب کردهاند تجلیل خواهند شد. در این بخش، بهزاد هژبری حافظ کل قرآن کریم از استان اردبیل که رتبه نخست رشته حفظ کل در سی و یکمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن جمهوری اسلامی ایران را در سال ۹۳ کسب کرده است، تجلیل میشود.
همچنین محمود نوروزی از تهران که رتبه سوم رشته قرائت در مسابقات بینالمللی قرآن تونس را کسب کرد، نیز در این مراسم تجلیل میشود و مهدی غلامنژاد از تهران که رتبه دوم رشته قرائت در مسابقات قرآن روسیه را کسب کرده است نیز از دیگر تکریمشوندگان در این مراسم خواهد بود.
وحید خزایی از تهران و محمدجواد محمدیمجد از خوزستان که به ترتیب رتبه اول در رشته قرائت و رتبه دوم در رشته حفظ کل پنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان را کسب کردند نیز در این همایش تجلیل میشوند.
همچنین در نهمین همایش تکریم چهرههای قرآنی، بهمن محرمزاده از استان آذربایجان شرقی، حسین شریعتی از استان آذربایجان غربی، داوود موسوی از استان اردبیل، مجید عربی از استان اصفهان، عزتالله خلیلی قیداری از استان البرز و ابراهیم شمسیزاده از استان بوشهر تجلیل خواهند شد.
سیدعبدالرضا معینی و هاشم روغنی از خراسان رضوی، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوطاهر موسوی از زنجان، سیدمحمد حسینینژاد از سمنان، قاسم وفاپور از قزوین، سیروس شاهین از گیلان، اسماعیل سبحانی از مرکزی و کاظم میرزازاده از یزد دیگری اساتیدی هستند که در این همایش مورد تکریم قرار میگیرند. از اساتید استان تهران نیز محمد طالبیپور، حسن رنجبر، هادی آرزم، مصطفی صدرزاده، محمدرضا خرمیان، محمد بنیادی و ولیالله پوراحمدی در نهمین همایش تکریم چهرههای قرآنی تجلیل خواهند شد.
بخشی از مراسم امشب به تجلیل از حائزین دریافت مدرک درجه دو حفظ قرآن در طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اختصاص دارد. در این مراسم از فاطمه علیاننژادی، محمدصادق نعمانی، محمدرسول تکبیری و سعید حاجیان حافظان کل قرآن کریم از تهران تجلیل میشوند. رضا عابدینزادهشهری از خراسان رضوی، «محسن مزرعاوی از خوزستان، سیدمحسن امامیان از قم، ابوالفضل صفری از مرکزی و فهمیه جفرسته از استان مرکزی نیز در این مراسم به عنوان حافظان حائز مدرک درجه دو حفظ قرآن تجلیل خواهند شد.
این مراسم امشب جمعه اول اسفندماه از ساعت ۱۹:۳۰ به همت سازمان دارالقرآن در تالار سوره حوزه هنری آغاز میشود.
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